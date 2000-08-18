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Раздел: Общество  
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В Киеве снесли нелегальное кафе

В Киеве снесли нелегальное кафеКафе сносили два дня.

В Дарницком районе на улице Тростянецкой, 2 демонтировано нелегальное кафе-бар «Жасмин», передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.

Как сообщил на своей странице в Facebook и. о. руководителя коммунального предприятия «Киевблагоустрий» Андрей Андреев, к работам привлекали три бригады рабочих, так как сооружение состояло из мощных металлических конструкций, кирпича и стояло на толстом фундаменте.

По словам чиновника, заведение имело «игорную» пристройку на заднем дворе.

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«Официальные письма из департамента земельных ресурсов и Департамента градостроительства и архитектуры только подтвердили, по сути, «несуществующий» статус этой незаконной постройки. Поэтому два дня тяжелых работ - позади. Сейчас убираем остатки сооружения и мусора», - отметил Андреев.

В Киеве снесли нелегальное кафе
В Киеве снесли нелегальное кафе
В Киеве снесли нелегальное кафе
В Киеве снесли нелегальное кафе
В Киеве снесли нелегальное кафе
В Киеве снесли нелегальное кафе
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 Теги: Киев, кафе

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Сегодня, 15:21 » Автор: Анна Мартынова
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