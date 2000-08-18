В Киеве до конца дня не будут ходить десятки автобусов и троллейбусов

Движение будет временно приостановлено.



22 августа ориентировочно с 15:00 до завершения репетиции военного парада будут внесены изменения в работу общественного транспорта, сообщает



Так, движение указанных маршрутов будет временно приостановлено:



автобусы маршрутов № 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

троллейбусы маршрутов № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;

трамваи маршрута № 18.



С 19:00 до окончания мероприятий в связи с перекрытием движения по ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик), Бессарабской площади, ул. Крещатик и Майдана Незалежности, предусмотрено временное приостановление движения:



автобусов маршрутов № 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;

троллейбусов маршрутов № 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92н, 93Н;

трамваев маршрутов № 11, 12, 16, 18, 19.



Также внесены изменения в трассы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:



автобусов маршрута № 5 – от ул. Изюмской до ул. деловой;

автобусов маршрута № 24 на двух участках: от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади, и от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная";

автобусов маршрута № 62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

автобусов маршрута № 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобусов маршрута № 114 – от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по собственному маршруту, далее – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Сковороды – Контрактовая площадь – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, дальше по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 118 от ул. Милославской до станции метро "Дворец спорта";

автобусов маршрута № 137Н от станции метро "Харьковской" до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусов маршрута № 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный".

троллейбусов маршрута № 9 от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 17, 93Н соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянского, площади Космонавтов и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;



Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника



троллейбусов маршрута № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";

троллейбусов маршрута № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусов маршрутов №№ 40, 40к от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

троллейбусов маршрута № 91н от ул. Милославской до станции метро "Лыбидская". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 22 августа ориентировочно с 15:00 до завершения репетиции военного парада будут внесены изменения в работу общественного транспорта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Так, движение указанных маршрутов будет временно приостановлено:автобусы маршрутов № 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;троллейбусы маршрутов № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;трамваи маршрута № 18.С 19:00 до окончания мероприятий в связи с перекрытием движения по ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик), Бессарабской площади, ул. Крещатик и Майдана Незалежности, предусмотрено временное приостановление движения:автобусов маршрутов № 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;троллейбусов маршрутов № 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92н, 93Н;трамваев маршрутов № 11, 12, 16, 18, 19.Также внесены изменения в трассы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:автобусов маршрута № 5 – от ул. Изюмской до ул. деловой;автобусов маршрута № 24 на двух участках: от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади, и от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная";автобусов маршрута № 62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";автобусов маршрута № 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;автобусов маршрута № 114 – от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по собственному маршруту, далее – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Сковороды – Контрактовая площадь – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, дальше по собственному маршруту;автобусов маршрута № 118 от ул. Милославской до станции метро "Дворец спорта";автобусов маршрута № 137Н от станции метро "Харьковской" до станции метро "Дворец спорта";троллейбусов маршрута № 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный".троллейбусов маршрута № 9 от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 17, 93Н соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянского, площади Космонавтов и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;троллейбусов маршрута № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";троллейбусов маршрута № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";троллейбусов маршрутов №№ 40, 40к от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)троллейбусов маршрута № 91н от ул. Милославской до станции метро "Лыбидская".



