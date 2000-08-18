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Раздел: Общество  
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В Киеве до конца дня не будут ходить десятки автобусов и троллейбусов

В Киеве до конца дня не будут ходить десятки автобусов и троллейбусовДвижение будет временно приостановлено.

22 августа ориентировочно с 15:00 до завершения репетиции военного парада будут внесены изменения в работу общественного транспорта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так, движение указанных маршрутов будет временно приостановлено:

автобусы маршрутов № 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;
троллейбусы маршрутов № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;
трамваи маршрута № 18.

С 19:00 до окончания мероприятий в связи с перекрытием движения по ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик), Бессарабской площади, ул. Крещатик и Майдана Незалежности, предусмотрено временное приостановление движения:

автобусов маршрутов № 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;
троллейбусов маршрутов № 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92н, 93Н;
трамваев маршрутов № 11, 12, 16, 18, 19.

Также внесены изменения в трассы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:

автобусов маршрута № 5 – от ул. Изюмской до ул. деловой;
автобусов маршрута № 24 на двух участках: от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади, и от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная";
автобусов маршрута № 62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";
автобусов маршрута № 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;
автобусов маршрута № 114 – от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по собственному маршруту, далее – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Сковороды – Контрактовая площадь – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, дальше по собственному маршруту;
автобусов маршрута № 118 от ул. Милославской до станции метро "Дворец спорта";
автобусов маршрута № 137Н от станции метро "Харьковской" до станции метро "Дворец спорта";
троллейбусов маршрута № 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный".
троллейбусов маршрута № 9 от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";
троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 17, 93Н соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянского, площади Космонавтов и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

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троллейбусов маршрута № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";
троллейбусов маршрута № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";
троллейбусов маршрутов №№ 40, 40к от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)
троллейбусов маршрута № 91н от ул. Милославской до станции метро "Лыбидская".
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 Теги: Киев, автобусы

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Сегодня, 15:47 » Автор: Анна Мартынова
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