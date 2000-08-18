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Раздел: Общество  
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В Киеве начал курсировать новый троллейбусный маршрут

В Киеве начал курсировать новый троллейбусный маршрутПоявился новый ночной троллейбус.

С 22 августа 2018 года в Киеве будут курсировать троллейбусы по новому ночному маршруту № 94Н, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса", новый маршрут свяжет центр города с жилым массивом Борщаговка.

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Троллейбусы будут курсировать по маршруту: станция метрополитена «Площадь Льва Толстого» – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратную сторону – бульвар Тараса Шевченко – Бессарабская площадь – улица Большая Васильковская) – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса (жилой массив Борщаговка).

В Киеве начал курсировать новый троллейбусный маршрут
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 Теги: Киев, троллейбус

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Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
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