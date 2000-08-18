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День Флага в Украине 2018: жители Киева установят уникальный рекорд

День Флага в Украине 2018: жители Киева установят уникальный рекорд

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Флаг Украины из цветов будет претендовать на рекорд Гиннеса Накануне Дня Независимости в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово, планируется создать самый большой флаг Украины из цветов площадью около пятнадцати тысяч квадратных метров.