Раздел: Общество
День Флага в Украине 2018: жители Киева установят уникальный рекорд
К участию приглашают всех желающих.
Завтра, 23 августа, в Киеве утром установят национальный рекорд "Самый длинный Государственный Флаг Украины".
Об этом сообщает пресс-служба Дарницкого районного в Киеве госадминистрации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Сообщается, что длина флага достигнет 2700 метров. Каждые 100 метров будут символизировать год независимости Украины.
Флаг развернуто вдоль проспекта Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади.Установление рекорда начнется в 8:00.
Вместе с тем следует отметить, что глава пресс-службы Министерства обороны Александр Мотузянник отметил, что для проведения военного парада ко Дню Независимости в Киеве дополнительных средств Министерство обороны не выделяла.
"Этих средств никто не считал .. Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, командировочные военных, на их проживание, на форму ... такой информации у нас нет", - заявил он.
Мотузяник также добавил, что в организации и проведении парада участвует не одна структура, каждая из которых выделяет деньги из собственного сметы.
Между тем специалисты Украинского института социальных исследований им. Яременко, центра "Социального мониторинга" узнали, как ко Дню Независимости относятся жители разных регионов. Так, Украинский ставили единственный вопрос: как они понимают празднования Дня Независимости.
Читайте также: Жители Киева поставили новый вышиванковый рекорд Украины
К примеру, во Львове 39% респондентов понимают этот праздник как независимость от другого государства, 17% считают, что он символизирует независимость от России, еще 17% отметили, что это традиционный праздник, 9% - понимают этот день как независимость от других республик СССР, 16% - как независимость от СССР.
Завтра, 23 августа, в Киеве утром установят национальный рекорд "Самый длинный Государственный Флаг Украины".
Об этом сообщает пресс-служба Дарницкого районного в Киеве госадминистрации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Сообщается, что длина флага достигнет 2700 метров. Каждые 100 метров будут символизировать год независимости Украины.
Флаг развернуто вдоль проспекта Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади.Установление рекорда начнется в 8:00.
Вместе с тем следует отметить, что глава пресс-службы Министерства обороны Александр Мотузянник отметил, что для проведения военного парада ко Дню Независимости в Киеве дополнительных средств Министерство обороны не выделяла.
"Этих средств никто не считал .. Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, командировочные военных, на их проживание, на форму ... такой информации у нас нет", - заявил он.
Мотузяник также добавил, что в организации и проведении парада участвует не одна структура, каждая из которых выделяет деньги из собственного сметы.
Между тем специалисты Украинского института социальных исследований им. Яременко, центра "Социального мониторинга" узнали, как ко Дню Независимости относятся жители разных регионов. Так, Украинский ставили единственный вопрос: как они понимают празднования Дня Независимости.
Читайте также: Жители Киева поставили новый вышиванковый рекорд Украины
К примеру, во Львове 39% респондентов понимают этот праздник как независимость от другого государства, 17% считают, что он символизирует независимость от России, еще 17% отметили, что это традиционный праздник, 9% - понимают этот день как независимость от других республик СССР, 16% - как независимость от СССР.
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