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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось в Киеве в прошлом году

Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось в Киеве в прошлом годуМальчиков родилось больше.

В 2017 году в Киеве мальчиков родилось на 10% больше, чем девочек. Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В частности, по данным киевского управлении статистики в 2017 году в Киеве родилось 18,5 тыс. мальчиков и 16,9 тыс. девочек. Таким образом, количество младенцев-мальчиков на 1,6 тыс. человек или на 9,5% превысило количество девочек.

Всего в 2017 году в Киеве родилось 35,4 тыс. детей, что является наибольшим показателем за годы независимости. Так, в 1991 году в столице родилось 29 тыс. детей, в 2000 году - 19 тыс. детей, в 2010 году - 32,1 тыс. детей.

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Напомним, на 1 января 2018 года по официальной статистике в Киеве насчитывалось 2 млн 934,5 тыс. человек, что на 11% больше, чем на аналогичную дату 1992 года.
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 Теги: Киев, дети

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Сегодня, 10:14 » Автор: Анна Мартынова
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