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Раздел: Общество  
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Жители нескольких киевских улиц остались без воды

Жители нескольких киевских улиц остались без водыПроводят ремонтные работы.

Из-за ремонта сети не будет холодной воды до позднего вечера 23 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

В связи с ремонтом будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

23 августа с 08:00 до 22:00 - ул. Бальзака, 55-А; ул. Драйзера, 38, 40-Б.

"Киевводоканал" просит извинения за временные неудобства.

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Добавим, что на столичной Троещине уже месяц нет и горячей воды.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 13:28 » Автор: Анна Мартынова
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