Раздел: Общество
Жители нескольких киевских улиц остались без воды
Проводят ремонтные работы.
Из-за ремонта сети не будет холодной воды до позднего вечера 23 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
В связи с ремонтом будет отключено водоснабжение по следующим адресам:
23 августа с 08:00 до 22:00 - ул. Бальзака, 55-А; ул. Драйзера, 38, 40-Б.
"Киевводоканал" просит извинения за временные неудобства.
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Добавим, что на столичной Троещине уже месяц нет и горячей воды.
Из-за ремонта сети не будет холодной воды до позднего вечера 23 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
В связи с ремонтом будет отключено водоснабжение по следующим адресам:
23 августа с 08:00 до 22:00 - ул. Бальзака, 55-А; ул. Драйзера, 38, 40-Б.
"Киевводоканал" просит извинения за временные неудобства.
Читайте также: Киевлянам подсказали, как в праздники объехать Крещатик
Добавим, что на столичной Троещине уже месяц нет и горячей воды.
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