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Раздел: Общество  
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У киевской маршрутки на ходу отвалилась дверь

У киевской маршрутки на ходу отвалилась дверьОчередной инцидент с маршруткой.

В сети появились фото автобуса на одном из маршрутов Киева, у которого на ходу оторвалась дверка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Доброе утро!600-ый номер маршрутки сегодня с концами остановился на Дарнице. А всё из-за того, что за состоянием этих автобусов никто не следит. Сегодня у него отвалилась дверь, а примерно неделю назад он просто заглох и дальше ехать не смог. У нас есть какие-то контролирующие органы или есть только те, кто берет взятки за то, чтобы эта рухлядь ездила по дорогам?", - говорится в сообщении.

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У киевской маршрутки на ходу отвалилась дверь
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 Теги: Киев, маршрутка

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Сегодня, 15:00 » Автор: Анна Мартынова
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