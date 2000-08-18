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Раздел: Общество  
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Стало известно, как будет работать киевское метро в День независимости

Стало известно, как будет работать киевское метро в День независимости Транспорт буде ходить до 2 ночи.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, как завтра, 24 августа, на День Независимости, будет работать столичный общественный транспорт, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Традиционно с начала и до завершения торжественных мероприятий в центре будут закрыты на вход и на выход станции метро «Майдан Независимости» и «Крещатик» (на Институтскую). Станция «Майдан Независимости» будет работать только как пересадочный узел с линии на линию.

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Одновременно с этим чиновники обещают, что пассажирский транспорт общего пользования будет ходить до двух ночи.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 16:30 » Автор: Анна Мартынова
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