Стало известно, как будет работать киевское метро в День независимости

Транспорт буде ходить до 2 ночи.



В Киевской городской государственной администрации сообщили, как завтра, 24 августа, на День Независимости, будет работать столичный общественный транспорт, передает



Традиционно с начала и до завершения торжественных мероприятий в центре будут закрыты на вход и на выход станции метро «Майдан Независимости» и «Крещатик» (на Институтскую). Станция «Майдан Независимости» будет работать только как пересадочный узел с линии на линию.



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Одновременно с этим чиновники обещают, что пассажирский транспорт общего пользования будет ходить до двух ночи.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киевской городской государственной администрации сообщили, как завтра, 24 августа, на День Независимости, будет работать столичный общественный транспорт, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua Традиционно с начала и до завершения торжественных мероприятий в центре будут закрыты на вход и на выход станции метро «Майдан Независимости» и «Крещатик» (на Институтскую). Станция «Майдан Независимости» будет работать только как пересадочный узел с линии на линию.Одновременно с этим чиновники обещают, что пассажирский транспорт общего пользования будет ходить до двух ночи.



