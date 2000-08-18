Раздел: Общество
На Крещатике пройдет фестиваль «Самая большая карта мечты»
Планируют установить рекорд.
Завтра, 24 августа, на Крещатике пройдет VIII ежегодный фестиваль «Самая большая карта мечты», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Посетители фестиваля смогут создать коллажи, в которых будут отображаться их мечты и желания, а затем эти работы будут объединены в большую карту желаний, которая войдет в Книгу национальных рекордов Украины.
«Миссия проекта заключается в том, чтобы возродить способность мечтать, объединить людей для создания и достижения целей в различных сферах жизни, способствовать тому, чтобы счастливой молодежи становилось больше», - отметили организаторы.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Фестиваль проводится омпанией BogushTime при поддержке Киевской городской государственной администрации, Департамента образования и науки, молодежи и спорта, а также партнеров мероприятия.
Завтра, 24 августа, на Крещатике пройдет VIII ежегодный фестиваль «Самая большая карта мечты», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Посетители фестиваля смогут создать коллажи, в которых будут отображаться их мечты и желания, а затем эти работы будут объединены в большую карту желаний, которая войдет в Книгу национальных рекордов Украины.
«Миссия проекта заключается в том, чтобы возродить способность мечтать, объединить людей для создания и достижения целей в различных сферах жизни, способствовать тому, чтобы счастливой молодежи становилось больше», - отметили организаторы.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Фестиваль проводится омпанией BogushTime при поддержке Киевской городской государственной администрации, Департамента образования и науки, молодежи и спорта, а также партнеров мероприятия.
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