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Раздел: Общество  
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Киевская полиция будет патрулировать улицы на новых мотоциклах

Киевская полиция будет патрулировать улицы на новых мотоциклахСлушателей обучали технике точного вождения.

В Киеве завершилась подготовка первого курса полицейских-инструкторов, которые будут патрулировать улицы столицы на мотоциклах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Как сообщили в Патрульной полиции, 16 полицейских прошли трехнедельные курсы подготовки инструкторов по управлению мотоциклом в полицейском режиме. Кураторами обучения выступили инструкторы Канадской полицейской миссии в Украине.

"Слушателей обучали технике точного вождения, правильного выполнения разнообразных точных маневров на низкой скорости, а также безопасной эксплуатации мотоциклов при различных погодных условиях и дорожных поверхностях", - отметили в полиции.

Согласно сообщению, выпускники курса уже в 2019 году будут учить других полицейских основам патрулирования на мотоциклах.

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Столичный мотопатруль уже обеспечили экипировкой соответствующего класса: мотошлемами, брюками, перчатками и куртками.
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 Теги: Киевская полиция, мотоцикл

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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