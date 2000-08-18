Раздел: Общество
Киевская полиция будет патрулировать улицы на новых мотоциклах
Слушателей обучали технике точного вождения.
В Киеве завершилась подготовка первого курса полицейских-инструкторов, которые будут патрулировать улицы столицы на мотоциклах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Как сообщили в Патрульной полиции, 16 полицейских прошли трехнедельные курсы подготовки инструкторов по управлению мотоциклом в полицейском режиме. Кураторами обучения выступили инструкторы Канадской полицейской миссии в Украине.
"Слушателей обучали технике точного вождения, правильного выполнения разнообразных точных маневров на низкой скорости, а также безопасной эксплуатации мотоциклов при различных погодных условиях и дорожных поверхностях", - отметили в полиции.
Согласно сообщению, выпускники курса уже в 2019 году будут учить других полицейских основам патрулирования на мотоциклах.
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Столичный мотопатруль уже обеспечили экипировкой соответствующего класса: мотошлемами, брюками, перчатками и куртками.
В Киеве завершилась подготовка первого курса полицейских-инструкторов, которые будут патрулировать улицы столицы на мотоциклах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Как сообщили в Патрульной полиции, 16 полицейских прошли трехнедельные курсы подготовки инструкторов по управлению мотоциклом в полицейском режиме. Кураторами обучения выступили инструкторы Канадской полицейской миссии в Украине.
"Слушателей обучали технике точного вождения, правильного выполнения разнообразных точных маневров на низкой скорости, а также безопасной эксплуатации мотоциклов при различных погодных условиях и дорожных поверхностях", - отметили в полиции.
Согласно сообщению, выпускники курса уже в 2019 году будут учить других полицейских основам патрулирования на мотоциклах.
Читайте также: Киевская полиция объявила набор в велопатруль
Столичный мотопатруль уже обеспечили экипировкой соответствующего класса: мотошлемами, брюками, перчатками и куртками.
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