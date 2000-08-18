В Украине упростили правила вывоза детей за границу

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Дети старше 16 лет смогут сами ездить за границу.

Народные депутаты из Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма разработали проект закона № 6647 по упрощению механизма предоставления родителями согласия на выезд ребенка за пределы Украины