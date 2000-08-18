Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, какой будет погода на День Независимости
24 августа праздничное утро в Киеве будет безоблачным. Осадков не ожидается.
Во время празднования Дня Независимости погода будет ясной весь день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Поэтому не стоит оставаться дома. Берите друзей и знакомых и отправляйтесь в центр столицы, ведь в этот день запланированы масса интересных мероприятий.
Днем температура воздуха составит 23-26 °C. Вечером похолодает до 20°C. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Читайте также: В День Независимости ожидаются провокации, - Турчинов
По народному календарю 24 августа почитается память святого Евпла. С прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождь - днем будет хорошая погода.
Во время празднования Дня Независимости погода будет ясной весь день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Поэтому не стоит оставаться дома. Берите друзей и знакомых и отправляйтесь в центр столицы, ведь в этот день запланированы масса интересных мероприятий.
Днем температура воздуха составит 23-26 °C. Вечером похолодает до 20°C. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Читайте также: В День Независимости ожидаются провокации, - Турчинов
По народному календарю 24 августа почитается память святого Евпла. С прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождь - днем будет хорошая погода.
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