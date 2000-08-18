Киевлянам рассказали, какой будет погода на День Независимости

24 августа праздничное утро в Киеве будет безоблачным. Осадков не ожидается.



Во время празднования Дня Независимости погода будет ясной весь день, пишет



Поэтому не стоит оставаться дома. Берите друзей и знакомых и отправляйтесь в центр столицы, ведь в этот день запланированы масса интересных мероприятий.



Днем температура воздуха составит 23-26 °C. Вечером похолодает до 20°C. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.



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По народному календарю 24 августа почитается память святого Евпла. С прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождь - днем будет хорошая погода.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во время празднования Дня Независимости погода будет ясной весь день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Поэтому не стоит оставаться дома. Берите друзей и знакомых и отправляйтесь в центр столицы, ведь в этот день запланированы масса интересных мероприятий.Днем температура воздуха составит 23-26 °C. Вечером похолодает до 20°C. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.По народному календарю 24 августа почитается память святого Евпла. С прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождь - днем будет хорошая погода.



