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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, какой будет погода на День Независимости

Киевлянам рассказали, какой будет погода на День Независимости24 августа праздничное утро в Киеве будет безоблачным. Осадков не ожидается.

Во время празднования Дня Независимости погода будет ясной весь день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Поэтому не стоит оставаться дома. Берите друзей и знакомых и отправляйтесь в центр столицы, ведь в этот день запланированы масса интересных мероприятий.

Днем температура воздуха составит 23-26 °C. Вечером похолодает до 20°C. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По народному календарю 24 августа почитается память святого Евпла. С прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождь - днем будет хорошая погода.

Киевлянам рассказали, какой будет погода на День Независимости
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 Теги: Киев, День Независимости

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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