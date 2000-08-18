В Украине отмечают День Независимости: что нужно знать о празднике

Украина празднует свое 27-летие.



Сегодня, 24 августа, Украине исполняется 27 лет, и страна празднует День Независимости. Украинцев ждут три законных выходных – с 24-го по 26 августа, – и многие уже распланировали свой отдых на длинные праздничные выходные. Журналисты вспомнили, как Украина стала независимой, и собрал главные мероприятия, приуроченные к этому празднику, передает



Отметим, в этом году погода на День независимости обещает быть не дождливой. В столице ожидается жаркая погода днем – 27-29 градусов и без осадков – так что военный парад в Киеве пройдет в комфортных условиях. А вот ночью будет уже прохладно – всего 12-14 градусов.



Куда пойти на День Независимости



Одно из центральных событий празднования Дня Независимости в Украине в 2018 году – масштабный военный парад в Киеве. Ожидается, что по Крещатику пройдут 4,5 тысячи военнослужащих и около 250 единиц техники – отметим, так много военных машин Украина не выводила на парад ни разу за всю историю.







Военный парад начнется 24 августа в 10:00, в нем примут участие представители Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности и других ведомств, а также более 20 военных оркестров – и военная авиация, которую Украина на парады не выводила с 2009 года.



Забег в вышиванках по случаю 27-й годовщины независимости Украины пройдет с 9:00 на Русановской набережной 24 августа. Украинцы, одетые в красочные вышиванки, участвуют в массовом забеге, символизируя свободу и независимость нашей страны и нации.







Забег в вышиванках на День Независимости проводят для популяризации патриотического настроения среди украинцев, привлечения людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также для развития массового спорта в Киеве и Украине.



Вечером в День Независимости Украины национальный ансамбль"Киевская камерата" под руководством Валерия Матюхина исполнит музыкальные произведения украинских классиков. Концерт пройдет 24 августа, начало – в 19:00 в парке им. Тараса Шевченко.



А в 20:00 на НСК "Олимпийский" даст большой праздничный концерт группа "Океан Эльзы". Это будет первый концерт группы в родной стране после годового перерыва. Специальный гость мероприятия – коллектив "ДахаБраха".



Почему День Независимости Украина отмечает 24 августа



За годы независимой Украины мы привыкли к тому, что День Независимости празднуется 24 августа, однако изначально у этого праздника была другая дата – 16 июля.



Именно 16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.



18 июня 1991 года были внесены соответствующие изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украинской ССР, вследствие чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля – День Независимости Украины".



А 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 подтвердил народ на Всеукраинском референдуме.







Поэтому и возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины. 20 февраля 1992 Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне Независимости Украины".



Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета



5 июня 1992 года Верховная Рада Украины постановила: в части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины слова "16 июля – День независимости Украины" заменить словами "24 августа – День независимости Украины".



Таким образом, с 1992 года День Независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня, 24 августа, Украине исполняется 27 лет, и страна празднует День Независимости. Украинцев ждут три законных выходных – с 24-го по 26 августа, – и многие уже распланировали свой отдых на длинные праздничные выходные. Журналисты вспомнили, как Украина стала независимой, и собрал главные мероприятия, приуроченные к этому празднику, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Отметим, в этом году погода на День независимости обещает быть не дождливой. В столице ожидается жаркая погода днем – 27-29 градусов и без осадков – так что военный парад в Киеве пройдет в комфортных условиях. А вот ночью будет уже прохладно – всего 12-14 градусов.Одно из центральных событий празднования Дня Независимости в Украине в 2018 году – масштабный военный парад в Киеве. Ожидается, что по Крещатику пройдут 4,5 тысячи военнослужащих и около 250 единиц техники – отметим, так много военных машин Украина не выводила на парад ни разу за всю историю.Военный парад начнется 24 августа в 10:00, в нем примут участие представители Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности и других ведомств, а также более 20 военных оркестров – и военная авиация, которую Украина на парады не выводила с 2009 года.Забег в вышиванках по случаю 27-й годовщины независимости Украины пройдет с 9:00 на Русановской набережной 24 августа. Украинцы, одетые в красочные вышиванки, участвуют в массовом забеге, символизируя свободу и независимость нашей страны и нации.Забег в вышиванках на День Независимости проводят для популяризации патриотического настроения среди украинцев, привлечения людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также для развития массового спорта в Киеве и Украине.Вечером в День Независимости Украины национальный ансамбль"Киевская камерата" под руководством Валерия Матюхина исполнит музыкальные произведения украинских классиков. Концерт пройдет 24 августа, начало – в 19:00 в парке им. Тараса Шевченко.А в 20:00 на НСК "Олимпийский" даст большой праздничный концерт группа "Океан Эльзы". Это будет первый концерт группы в родной стране после годового перерыва. Специальный гость мероприятия – коллектив "ДахаБраха".За годы независимой Украины мы привыкли к тому, что День Независимости празднуется 24 августа, однако изначально у этого праздника была другая дата – 16 июля.Именно 16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.18 июня 1991 года были внесены соответствующие изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украинской ССР, вследствие чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля – День Независимости Украины".А 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 подтвердил народ на Всеукраинском референдуме.Поэтому и возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины. 20 февраля 1992 Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне Независимости Украины".5 июня 1992 года Верховная Рада Украины постановила: в части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины слова "16 июля – День независимости Украины" заменить словами "24 августа – День независимости Украины".Таким образом, с 1992 года День Независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа.



