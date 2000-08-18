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Раздел: Общество  
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На Крещатике возникли проблемы с мобильной связью

На Крещатике возникли проблемы с мобильной связьюПосмотреть на парад пускают не всех.

Киевляне и гости столицы, решившие посетить военный парад на Крещатике в честь Дня Независимости, столкнулись с проблемами в проходе на праздничное мероприятие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как оказалось, проход на парад разрешен только при наличии письменного приглашения, при этом правоохранители возле рамок с металлодетекторами заворачивали даже многодетные семьи, пришедшие посмотреть на парад, предлагая им пройти по подземному переходу на сторону "Макдональдса", мотивируя это тем, что оттуда будут лучше видно проход военной техники.

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Из-за того, что на Крещатике находится огромное число людей, прогнозируемо "легла" сотовая связь и не "ходит" мобильный интернет, сообщает корреспондент.
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 Теги: Крещатик, мобильная связь

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Сегодня, 10:49 » Автор: Анна Мартынова
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