Раздел: Общество
На Крещатике возникли проблемы с мобильной связью
Посмотреть на парад пускают не всех.
Киевляне и гости столицы, решившие посетить военный парад на Крещатике в честь Дня Независимости, столкнулись с проблемами в проходе на праздничное мероприятие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как оказалось, проход на парад разрешен только при наличии письменного приглашения, при этом правоохранители возле рамок с металлодетекторами заворачивали даже многодетные семьи, пришедшие посмотреть на парад, предлагая им пройти по подземному переходу на сторону "Макдональдса", мотивируя это тем, что оттуда будут лучше видно проход военной техники.
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Из-за того, что на Крещатике находится огромное число людей, прогнозируемо "легла" сотовая связь и не "ходит" мобильный интернет, сообщает корреспондент.
Киевляне и гости столицы, решившие посетить военный парад на Крещатике в честь Дня Независимости, столкнулись с проблемами в проходе на праздничное мероприятие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как оказалось, проход на парад разрешен только при наличии письменного приглашения, при этом правоохранители возле рамок с металлодетекторами заворачивали даже многодетные семьи, пришедшие посмотреть на парад, предлагая им пройти по подземному переходу на сторону "Макдональдса", мотивируя это тем, что оттуда будут лучше видно проход военной техники.
Читайте также: У Кличко рассказали о состоянии моста Патона
Из-за того, что на Крещатике находится огромное число людей, прогнозируемо "легла" сотовая связь и не "ходит" мобильный интернет, сообщает корреспондент.
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