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Раздел: Общество  
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В Киеве на Михайловской площади проходит выставка военной техники

В Киеве на Михайловской площади проходит выставка военной техникиОружие отправят на Донбасс.

На Михайловской площади в Киеве открылась выставка современного вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований «Мощь новой армии», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В экспозиции представлены единственные в Украине экземпляры танков «Оплот» и Т-72, а также основной броневик украинских танкистов – модернизированный Т-64. Большинство военных образцов уже стоят на вооружении украинской армии. 75 боевых комплектов после презентации общественности отправят в Донбасс.

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Также в выставке приняла участие Госпогранслужба Украины, представившая собственные автомобили, мотоциклы, катера и мобильные комплексы.

В Киеве на Михайловской площади проходит выставка военной техники
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 Теги: Киев, выставка

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Сегодня, 12:46 » Автор: Анна Мартынова
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