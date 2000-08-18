Раздел: Общество
В Киеве устроили забег в вышиванках
Забег проходил на Русановской набережной.
Сегодня в Киеве прошел массовый забег в вышиванках. Мероприятие приурочили ко Дню Независимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Забег проходил на Русановской набережной с 09:00 до 13:00. К участию допускались все желающие: профессиональные спортсмены, бегуны-любители, дети дошкольного и школьного возраста. Главное условие участия - не иметь проблем со здоровьем.
Бегуны преодолевали дистанции от 100 м для молодых до 10 км - для более опытных спортсменов. Всего же во всех забегах приняли участие 782 человека.
Читайте также: Военный парад в Киеве показали с высоты птичьего полета
Отметим, в это же время на Русановской набережной полностью ограничили движение всех видов транспорта.
Сегодня в Киеве прошел массовый забег в вышиванках. Мероприятие приурочили ко Дню Независимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Забег проходил на Русановской набережной с 09:00 до 13:00. К участию допускались все желающие: профессиональные спортсмены, бегуны-любители, дети дошкольного и школьного возраста. Главное условие участия - не иметь проблем со здоровьем.
Бегуны преодолевали дистанции от 100 м для молодых до 10 км - для более опытных спортсменов. Всего же во всех забегах приняли участие 782 человека.
Читайте также: Военный парад в Киеве показали с высоты птичьего полета
Отметим, в это же время на Русановской набережной полностью ограничили движение всех видов транспорта.
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