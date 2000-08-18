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Раздел: Общество  
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В Киеве устроили забег в вышиванках

В Киеве устроили забег в вышиванкахЗабег проходил на Русановской набережной.

Сегодня в Киеве прошел массовый забег в вышиванках. Мероприятие приурочили ко Дню Независимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Забег проходил на Русановской набережной с 09:00 до 13:00. К участию допускались все желающие: профессиональные спортсмены, бегуны-любители, дети дошкольного и школьного возраста. Главное условие участия - не иметь проблем со здоровьем.

Бегуны преодолевали дистанции от 100 м для молодых до 10 км - для более опытных спортсменов. Всего же во всех забегах приняли участие 782 человека.

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Отметим, в это же время на Русановской набережной полностью ограничили движение всех видов транспорта.

В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
В Киеве устроили забег в вышиванках
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 Теги: Киев, вышиванка

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Сегодня, 17:08 » Автор: Анна Мартынова
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