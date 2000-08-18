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Украинцам обещают жаркие выходные с дождями

Украинцам обещают жаркие выходные с дождямиУкраину накроет жара.

В субботу, 25 августа, дожди стоит ждать только на западе Украины, а 26 августа всю территорию страны накроет жара, за исключением, опять же, западной части, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, в субботу, 25 августа, дожди продолжат заливать запад страны, но минуют остальную территорию. В целом, температурная картина практически не изменится: дневные 27-29 градусов тепла и ночные 12-15 выше нуля будут наблюдаться на западе, в центре, на востоке и севере Украины, а на юге синоптики прогнозируют 29-33 тепла днем и около 18 градусов выше нуля в ночное время суток.

Украинцам обещают жаркие выходные с дождями


А вот в последний день недели, в воскресенье, 26 августа, в Украину вновь вернется жара. Правда, душно будет не везде. На Западной Украине под аккомпанемент дождей температура опустится днем до 21-26 градусов тепла, а ночью синоптики ожидают около 14 выше нуля. На севере страны 28-30 градусов тепла станут нормой в дневное время суток, а ночью температура опустится до 15 градусов с отметкой "плюс".

Украинцам обещают жаркие выходные с дождями


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На остальной территории страны: в центре, на юге и востоке днем от 30 до 33 градусов выше нуля, и только ночью столбик термометра покажет спасительные 16-19 тепла.
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 17:40 » Автор: Анна Мартынова
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