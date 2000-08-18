Раздел: Общество
В Ужгороде местные жители перекрыли дорогу
Участники протеста требуют немедленного капитального ремонта Загорской улицы.
Жители Ужгорода в пятницу, 24 августа, перекрыли улицу Загорскую, пытаясь таким образом привлечь внимание к ужасному состоянию дороги. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как рассказывают люди, дорога не знала ремонта уже 20 лет.
Ужгородцы перекрыли дорогу проходя по пешеходному переходу. Они требуют немедленного капитального ремонта улицы.
Читайте также: Жители Львова перекрыли дорогу
На месте движение контролирует экипаж патрульной полиции.
Жители Ужгорода в пятницу, 24 августа, перекрыли улицу Загорскую, пытаясь таким образом привлечь внимание к ужасному состоянию дороги. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как рассказывают люди, дорога не знала ремонта уже 20 лет.
Ужгородцы перекрыли дорогу проходя по пешеходному переходу. Они требуют немедленного капитального ремонта улицы.
Читайте также: Жители Львова перекрыли дорогу
На месте движение контролирует экипаж патрульной полиции.
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