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Раздел: Общество  
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В Ужгороде местные жители перекрыли дорогу

В Ужгороде местные жители перекрыли дорогуУчастники протеста требуют немедленного капитального ремонта Загорской улицы.

Жители Ужгорода в пятницу, 24 августа, перекрыли улицу Загорскую, пытаясь таким образом привлечь внимание к ужасному состоянию дороги. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как рассказывают люди, дорога не знала ремонта уже 20 лет.

Ужгородцы перекрыли дорогу проходя по пешеходному переходу. Они требуют немедленного капитального ремонта улицы.

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На месте движение контролирует экипаж патрульной полиции.

В Ужгороде местные жители перекрыли дорогу
В Ужгороде местные жители перекрыли дорогу
В Ужгороде местные жители перекрыли дорогу
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 Теги: Ужгород, дорога

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Сегодня, 20:35 » Автор: Татьяна Ларина
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