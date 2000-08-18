Раздел: Общество
В Киеве консульство России забросали дымовыми шашками, - СМИ
"Дымовую атаку" зафиксировал боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела.
Сегодня, 24 августа, в Печерском районе столицы забросали дымовыми шашками консульство России в Украине на улице Добровольческих батальонов, 5 (бывшая улица Панфиловцев), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, инцидент произошел во второй половине дня.
"Дымовую атаку" зафиксировал боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела.
Со слов охранника, неизвестный мужчина бросил две дымовые шашки, одна из которых залетела на территорию консульского отдела диппредставительства России в Украине. Другая шашка упала возле его забора. После бросков неизвестный скрылся. Дымовые шашки были оперативно потушены и не привели к возгоранию или какому-то существенному ущербу.
Читайте также: В Петербурге напали на консульство Украины. Видео
По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.296 УК Украины-хулиганство с использованием заранее заготовленных предметов.
Сегодня, 24 августа, в Печерском районе столицы забросали дымовыми шашками консульство России в Украине на улице Добровольческих батальонов, 5 (бывшая улица Панфиловцев), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, инцидент произошел во второй половине дня.
"Дымовую атаку" зафиксировал боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела.
Со слов охранника, неизвестный мужчина бросил две дымовые шашки, одна из которых залетела на территорию консульского отдела диппредставительства России в Украине. Другая шашка упала возле его забора. После бросков неизвестный скрылся. Дымовые шашки были оперативно потушены и не привели к возгоранию или какому-то существенному ущербу.
Читайте также: В Петербурге напали на консульство Украины. Видео
По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.296 УК Украины-хулиганство с использованием заранее заготовленных предметов.
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