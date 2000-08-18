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Киевлянам рассказали о погоде на субботу

Киевлянам рассказали о погоде на субботуВ Киеве будет жарко и ясно

25 августа погода в Киеве обещает быть безоблачной. Осадков не ожидается, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Небо над столицей будет ясным весь день.

Днем температура воздуха составит 28-30 °C. Ночью столбик термометра опустится до 15-17 °C.

В народе 25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо - бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная - следует ждать хорошого урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе.

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Начинают опадать отдельные листья у клена.
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 Теги: погода, Киев

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Сегодня, 23:39 » Автор: Татьяна Ларина
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