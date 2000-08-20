Раздел: Общество
На Западе Украины ожидаются новые грозы и шквалы
Местами пройдут кратковременные дожди.
В воскресенье в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 19-24 м/с, на остальной территории сохранится сухая погода.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 11-16°, в южной части 17-22°, в восточных областях 8-13°; днём 28-33°, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-26°.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 30-32°.
В понедельник, 27 августа, в западных и Житомирской областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков.
Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем в западных областях 19-24°, на остальной территории 26-31°, в южных областях до 35°.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 14-16°, днем около 30°.
Читайте также: Грозы и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
25 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре в пределах Киева 24°.
В воскресенье в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 19-24 м/с, на остальной территории сохранится сухая погода.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 11-16°, в южной части 17-22°, в восточных областях 8-13°; днём 28-33°, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-26°.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 30-32°.
В понедельник, 27 августа, в западных и Житомирской областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков.
Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем в западных областях 19-24°, на остальной территории 26-31°, в южных областях до 35°.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 14-16°, днем около 30°.
Читайте также: Грозы и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
25 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре в пределах Киева 24°.
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