» » На Западе Украины ожидаются новые грозы и шквалы
Раздел: Общество  
0

На Западе Украины ожидаются новые грозы и шквалы

На Западе Украины ожидаются новые грозы и шквалыМестами пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 19-24 м/с, на остальной территории сохранится сухая погода.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, в южной части 17-22°, в восточных областях 8-13°; днём 28-33°, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-26°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 30-32°.

В понедельник, 27 августа, в западных и Житомирской областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем в западных областях 19-24°, на остальной территории 26-31°, в южных областях до 35°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 14-16°, днем около 30°.

Читайте также: Грозы и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

25 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре в пределах Киева 24°.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, погода, грозы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
     31
     0

Похожие новости по теме

Август в Украине начнется с жаркой погоды и дождей Август в Украине начнется с жаркой погоды и дождей

В ближайшие сутки в Украине ожидается преимущественно жаркая и сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки в Украине пройдут кратковременные дожди В ближайшие сутки в Украине пройдут кратковременные дожди

На большей части Украины ожидают осадков.

Следующая неделя в Украине будет дождливой, но теплой Следующая неделя в Украине будет дождливой, но теплой

Неделя начнется с жары и дождей.

В Украине похолодает и задождит В Украине похолодает и задождит

На несколько дней в нашу страну придет дождливая погода.

Завтра Украину накроют грозы, град и шквалы Завтра Украину накроют грозы, град и шквалы

Погода на большей части территории страны испортится.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх