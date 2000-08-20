» » КГГА обнародовала график каникул для столичных школьников
Раздел: Общество  
0

КГГА обнародовала график каникул для столичных школьников

КГГА обнародовала график каникул для столичных школьниковУчебный год традиционно стартует 1 сентября.

Обнародован график каникул для учеников в общеобразовательных школах столицы. Письмо для руководителей учебных заведений размещено на сайте Департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Согласно нему, учебный год традиционно стартует 1 сентября и завершается не позднее 1 июля 2019 года. Длительность каникул в течение года не может быть короче 30 дней. Также Департамент рекомендует столичным школам организовать учебный процесс по семестровой системе в два семестра, соответственно 3 сентября - 21 декабря и 8 января - 31 мая.

При этом осенние каникулы в Киеве предлагается провести с 29 октября по 4 ноября, зимние - с 22 декабря по 8 января и весенние с 25 по 31 марта.

Читайте также: В Харьковской области изменили даты школьных каникул

Ранее в Кабмине анонсировали, что с 1 сентября в Украине первоклассники будут учиться по новому государственному стандарту и в новых классах, на оснащение которых в этом году выделено 1 млрд грн. А в Минобразования рассказали, когда в 2018 году в школах пройдут первые звонки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: КГГА, каникулы, школа

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:59 » Автор: Едгар Букмирза
     356
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, сколько школьники будут отдыхать в новом учебном году Стало известно, сколько школьники будут отдыхать в новом учебном году

Период отдыха в течение года не может превышать 30 календарных дней

Обнародован график каникул в киевских школах Обнародован график каникул в киевских школах

Всего дети будут отдыхать 30 дней.

Обнародовано расписание школьных каникул в этом учебном году Обнародовано расписание школьных каникул в этом учебном году

Будут действовать новые правила.

Новый учебный год: появилось расписание праздников и каникул Новый учебный год: появилось расписание праздников и каникул

В школах появятся триместры.

В этом году осенние каникулы для киевских школьников не продлят В этом году осенние каникулы для киевских школьников не продлят

В школах Киева осенние каникулы будут продолжаться положенную неделю.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх