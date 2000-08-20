Раздел: Общество
КГГА обнародовала график каникул для столичных школьников
Учебный год традиционно стартует 1 сентября.
Обнародован график каникул для учеников в общеобразовательных школах столицы. Письмо для руководителей учебных заведений размещено на сайте Департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Согласно нему, учебный год традиционно стартует 1 сентября и завершается не позднее 1 июля 2019 года. Длительность каникул в течение года не может быть короче 30 дней. Также Департамент рекомендует столичным школам организовать учебный процесс по семестровой системе в два семестра, соответственно 3 сентября - 21 декабря и 8 января - 31 мая.
При этом осенние каникулы в Киеве предлагается провести с 29 октября по 4 ноября, зимние - с 22 декабря по 8 января и весенние с 25 по 31 марта.
Читайте также: В Харьковской области изменили даты школьных каникул
Ранее в Кабмине анонсировали, что с 1 сентября в Украине первоклассники будут учиться по новому государственному стандарту и в новых классах, на оснащение которых в этом году выделено 1 млрд грн. А в Минобразования рассказали, когда в 2018 году в школах пройдут первые звонки.
Обнародован график каникул для учеников в общеобразовательных школах столицы. Письмо для руководителей учебных заведений размещено на сайте Департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Согласно нему, учебный год традиционно стартует 1 сентября и завершается не позднее 1 июля 2019 года. Длительность каникул в течение года не может быть короче 30 дней. Также Департамент рекомендует столичным школам организовать учебный процесс по семестровой системе в два семестра, соответственно 3 сентября - 21 декабря и 8 января - 31 мая.
При этом осенние каникулы в Киеве предлагается провести с 29 октября по 4 ноября, зимние - с 22 декабря по 8 января и весенние с 25 по 31 марта.
Читайте также: В Харьковской области изменили даты школьных каникул
Ранее в Кабмине анонсировали, что с 1 сентября в Украине первоклассники будут учиться по новому государственному стандарту и в новых классах, на оснащение которых в этом году выделено 1 млрд грн. А в Минобразования рассказали, когда в 2018 году в школах пройдут первые звонки.
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