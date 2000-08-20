Раздел: Общество
В Турции задерживают самолет с украинскими туристами
Представители туроператора JoinUp не предоставили никакой информации относительно вылета.
Украинские туристы не могут покинуть аэропорт Анталии, поскольку рейс задерживают уже более 6 часов. Представители компании JoinUp не отвечают.
Об этом сообщил один из пассажиров самолета, украинский политолог Виктор Таран на своей странице в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Он отметил, что у самолета McDonnell Douglas, которым должны были лететь пассажиры, отказал один из двигателей.
Также Виктор Таран отметил, что представители туроператора JoinUp не предоставили никакой информации относительно вылета и не выходят на связь уже более 4 часов.
Читайте также: Двадцать погибших: в Турции перевернулся микроавтобус с туристами
Напомним, авиакомпания Wizz Air, начиная в период с зимы 2018 – 2019 года, прекратит полеты из Люблина (Польша) в Киев – в системе онлайн бронирования на сайте лоукостера соответствующие рейсы после 24 октября отсутствуют.
Украинские туристы не могут покинуть аэропорт Анталии, поскольку рейс задерживают уже более 6 часов. Представители компании JoinUp не отвечают.
Об этом сообщил один из пассажиров самолета, украинский политолог Виктор Таран на своей странице в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Он отметил, что у самолета McDonnell Douglas, которым должны были лететь пассажиры, отказал один из двигателей.
Также Виктор Таран отметил, что представители туроператора JoinUp не предоставили никакой информации относительно вылета и не выходят на связь уже более 4 часов.
Читайте также: Двадцать погибших: в Турции перевернулся микроавтобус с туристами
Напомним, авиакомпания Wizz Air, начиная в период с зимы 2018 – 2019 года, прекратит полеты из Люблина (Польша) в Киев – в системе онлайн бронирования на сайте лоукостера соответствующие рейсы после 24 октября отсутствуют.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
78
0
Также советуем посмотреть
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
Оставьте свой комментарий