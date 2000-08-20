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Раздел: Общество  
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В Турции задерживают самолет с украинскими туристами

В Турции задерживают самолет с украинскими туристамиПредставители туроператора JoinUp не предоставили никакой информации относительно вылета.

Украинские туристы не могут покинуть аэропорт Анталии, поскольку рейс задерживают уже более 6 часов. Представители компании JoinUp не отвечают.

Об этом сообщил один из пассажиров самолета, украинский политолог Виктор Таран на своей странице в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Он отметил, что у самолета McDonnell Douglas, которым должны были лететь пассажиры, отказал один из двигателей.

Также Виктор Таран отметил, что представители туроператора JoinUp не предоставили никакой информации относительно вылета и не выходят на связь уже более 4 часов.

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Напомним, авиакомпания Wizz Air, начиная в период с зимы 2018 – 2019 года, прекратит полеты из Люблина (Польша) в Киев – в системе онлайн бронирования на сайте лоукостера соответствующие рейсы после 24 октября отсутствуют.



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 Теги: Турция, украинские туристы

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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