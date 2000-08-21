Раздел: Общество
В «Жулянах» парковка подорожала в 2,5 раза
За сутки придется платить 300 грн.
В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) стоимость суток парковки для легковых автомобилей возросла со 120 до 300 грн в сутки, то есть в 2,5 раза, передает Хроника.инфо со ссылкой на cfts.org.ua.
Также увеличена стоимость часовой стоянки для легковых автомобилей с 30 до 40 грн в час. Повышение также затронуло размещение на парковке микроавтобусов и автобусов. Так, часовая стоянка микроавтобусов увеличена с 30 грн до 40 грн, а суточная - со 140 грн до 300 грн. Почасовой тариф для автобусов остался на прежнем уровне 40 грн, а цена суточной стоянки поднялась со 160 грн до 300 грн.
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Напомним, на днях в Жулянах пожаловались на недостроенный арт-объект, который силами "Киевзеленстроя" уже восьмой месяц возводят у въезда на территорию воздушной гавани.
В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) стоимость суток парковки для легковых автомобилей возросла со 120 до 300 грн в сутки, то есть в 2,5 раза, передает Хроника.инфо со ссылкой на cfts.org.ua.
Также увеличена стоимость часовой стоянки для легковых автомобилей с 30 до 40 грн в час. Повышение также затронуло размещение на парковке микроавтобусов и автобусов. Так, часовая стоянка микроавтобусов увеличена с 30 грн до 40 грн, а суточная - со 140 грн до 300 грн. Почасовой тариф для автобусов остался на прежнем уровне 40 грн, а цена суточной стоянки поднялась со 160 грн до 300 грн.
Читайте также: Киев и Белую Церковь соединит концессионная дорога
Напомним, на днях в Жулянах пожаловались на недостроенный арт-объект, который силами "Киевзеленстроя" уже восьмой месяц возводят у въезда на территорию воздушной гавани.
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