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Раздел: Общество  
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В Киеве из-за ЧП остановились трамваи

В Киеве из-за ЧП остановились трамваиДвижение пытаются восстановить.

В Киеве на Подоле трамвай сошел с рельс, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

ЧП произошло на ул. Верхний Вал. Сейчас пытаются вернуть его на место.

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Движение транспорта остановлено.

В Киеве из-за ЧП остановились трамваи
В Киеве из-за ЧП остановились трамваи
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 Теги: Киев, трамваи

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Сегодня, 12:17 » Автор: Анна Мартынова
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