Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, как изменится работа «скорой»
Для вызова и неотложной, и скорой помощи нужно будет набирать 103.
Уже через пять дней, с 1 сентября, неотложная помощь в Киеве будет работать в новом формате. Журналисты выяснили, что изменится для жителей столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
ОДИН ДЛЯ ВСЕХ. Как сообщили в Киевской городской администрации, бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. В связи с этим жителей столицы ждут серьезные изменения.
Так, чтобы вызвать на дом неотложку, достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер 103. Сейчас, как известно, по нему мы вызываем только скорую, бригады которой приезжают на экстренные вызовы, если есть угроза жизни пациента: сильные травмы, к примеру, при ДТП, кровотечения, инфаркт.
Для неотложной помощи в каждом районе существует свой семизначный номер: эти врачи выезжают на высокую температуру, повышенное давление или при обострении хронических болезней.
"Изменения положительно скажутся на качестве оказания медицинской помощи и удобстве в ее получении. Мы надеемся значительно снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать. Ведь все разговоры с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи записываются, а номер абонента автоматически идентифицируется", - пояснила глава департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
По ее словам, все вызовы будут принимать специалисты, которые мгновенно помогут человеку сориентироваться - нужна ему неотложная помощь или скорая. Киевляне же говорят: реформу можно будет адекватно оценить, когда она заработает.
"Мне кажется, для пациентов так действительно будет лучше. Я, к примеру, номер неотложки своего района на память не знаю. При необходимости каждый раз приходится искать в интернете. Это не очень удобно. Или другой вариант: бывает, звонишь в скорую, а там отказывают, мол, обращайтесь с такой проблемой в неотложку. Люди не понимают почему, и это вызывает волну возмущения. С единым номером станет проще", - считает жительница Святошинского района Маргарита Кожух.
"Надеюсь, не будет такого, что на 103 теперь будешь полдня дозваниваться, потому что туда будут обращаться все кому не лень, к примеру, просто поговорить... Как минимум диспетчеров должно стать больше", - сомневаются другие.
УВОЛЬНЯЮТ? Волнения есть и у медиков. Среди врачей неотложной помощи уже ходят слухи о закрытии пунктов неотложек, которые долгое время работали при поликлиниках, - якобы подобные объявления появились в Соломенском и Деснянском районах.
Также говорят о массовых увольнениях. Мол, на работу в Центр экстренной медпомощи возьмут далеко не всех, а многих уже попросили писать заявления об уходе по собственному желанию.
В КГГА уверяют, что для паники нет оснований.
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"Докторам нужно написать в одном месте заявление на увольнение, а в другом, той же датой, заявление о приеме на работу. Это формальность, которую нужно соблюсти при переводе на другое место работы. У нас есть недостача в докторах скорой помощи, и никто от них отказываться даже и не думает. Что касается пунктов неотложной помощи, то все зависит от того, в каком состоянии и где они находятся. Если они неудобны по логистике, то будут закрыты", - пояснил "Сегодня" первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
Уже через пять дней, с 1 сентября, неотложная помощь в Киеве будет работать в новом формате. Журналисты выяснили, что изменится для жителей столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
ОДИН ДЛЯ ВСЕХ. Как сообщили в Киевской городской администрации, бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. В связи с этим жителей столицы ждут серьезные изменения.
Так, чтобы вызвать на дом неотложку, достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер 103. Сейчас, как известно, по нему мы вызываем только скорую, бригады которой приезжают на экстренные вызовы, если есть угроза жизни пациента: сильные травмы, к примеру, при ДТП, кровотечения, инфаркт.
Для неотложной помощи в каждом районе существует свой семизначный номер: эти врачи выезжают на высокую температуру, повышенное давление или при обострении хронических болезней.
"Изменения положительно скажутся на качестве оказания медицинской помощи и удобстве в ее получении. Мы надеемся значительно снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать. Ведь все разговоры с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи записываются, а номер абонента автоматически идентифицируется", - пояснила глава департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
По ее словам, все вызовы будут принимать специалисты, которые мгновенно помогут человеку сориентироваться - нужна ему неотложная помощь или скорая. Киевляне же говорят: реформу можно будет адекватно оценить, когда она заработает.
"Мне кажется, для пациентов так действительно будет лучше. Я, к примеру, номер неотложки своего района на память не знаю. При необходимости каждый раз приходится искать в интернете. Это не очень удобно. Или другой вариант: бывает, звонишь в скорую, а там отказывают, мол, обращайтесь с такой проблемой в неотложку. Люди не понимают почему, и это вызывает волну возмущения. С единым номером станет проще", - считает жительница Святошинского района Маргарита Кожух.
"Надеюсь, не будет такого, что на 103 теперь будешь полдня дозваниваться, потому что туда будут обращаться все кому не лень, к примеру, просто поговорить... Как минимум диспетчеров должно стать больше", - сомневаются другие.
УВОЛЬНЯЮТ? Волнения есть и у медиков. Среди врачей неотложной помощи уже ходят слухи о закрытии пунктов неотложек, которые долгое время работали при поликлиниках, - якобы подобные объявления появились в Соломенском и Деснянском районах.
Также говорят о массовых увольнениях. Мол, на работу в Центр экстренной медпомощи возьмут далеко не всех, а многих уже попросили писать заявления об уходе по собственному желанию.
В КГГА уверяют, что для паники нет оснований.
Читайте также: В Киеве туристы вновь не смогли улететь на отдых
"Докторам нужно написать в одном месте заявление на увольнение, а в другом, той же датой, заявление о приеме на работу. Это формальность, которую нужно соблюсти при переводе на другое место работы. У нас есть недостача в докторах скорой помощи, и никто от них отказываться даже и не думает. Что касается пунктов неотложной помощи, то все зависит от того, в каком состоянии и где они находятся. Если они неудобны по логистике, то будут закрыты", - пояснил "Сегодня" первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
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