Раздел: Общество
В столице собаки массово гибнут после выгула в парках
В парках рассыпали отраву.
Киевлянка Ирина Стрельникова рассказала о новой волне отравлений животных на улицах - ее собака Грейси после традиционной прогулки утром погибла в течение двух часов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Речь идет о микрорайоне Нивки. Женщина обратилась в ветеринарную клинику по улице Салютная. По ее словам, сюда к ветеринарам за сутки принесли четырех собак и одного котенка (с улиц Туполева и Блюхера).
«Ветеринары сказали, что это был очень сильный яд, им не удалось ее спасти. Молодая, здоровая, жизнерадостная, любимая собака», - говорится в ее заметке.
Хозяйке погибшей Грейси объяснили, что яд был в виде порошка. Его обычно добавляют в мясо, колбасу, фарш. Иногда просто насыпают на траву. Собаке не обязательно даже есть яд. Достаточно того, что она его понюхает.
Всем собакам в ветклинике делали капельницы, однако они не помогли.
«У Грейси был отек легких. Она вдохнула, скорее всего. Даже не ела. 5 лет. Совсем еще молодая и очень жизнерадостная … Собачники, остерегайтесь! Какие-то нелюди умышленно травят собак», - добавляет она.
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Это не первый случай с отравлениями на столичных улицах. Недавно официальные ведомства доложили о случаях массовых отравлений птиц.
Киевлянка Ирина Стрельникова рассказала о новой волне отравлений животных на улицах - ее собака Грейси после традиционной прогулки утром погибла в течение двух часов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Речь идет о микрорайоне Нивки. Женщина обратилась в ветеринарную клинику по улице Салютная. По ее словам, сюда к ветеринарам за сутки принесли четырех собак и одного котенка (с улиц Туполева и Блюхера).
«Ветеринары сказали, что это был очень сильный яд, им не удалось ее спасти. Молодая, здоровая, жизнерадостная, любимая собака», - говорится в ее заметке.
Хозяйке погибшей Грейси объяснили, что яд был в виде порошка. Его обычно добавляют в мясо, колбасу, фарш. Иногда просто насыпают на траву. Собаке не обязательно даже есть яд. Достаточно того, что она его понюхает.
Всем собакам в ветклинике делали капельницы, однако они не помогли.
«У Грейси был отек легких. Она вдохнула, скорее всего. Даже не ела. 5 лет. Совсем еще молодая и очень жизнерадостная … Собачники, остерегайтесь! Какие-то нелюди умышленно травят собак», - добавляет она.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Это не первый случай с отравлениями на столичных улицах. Недавно официальные ведомства доложили о случаях массовых отравлений птиц.
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