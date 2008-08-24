Раздел: Общество
В первых классах вместо табелей введут свидетельства
Первая часть свидетельства заполняется в октябре.
Министерство образования и науки утвердило свидетельство достижений для учащихся 1-х классов.
Об этом говорится в приказе №924 от 20 августа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В свидетельстве достижений, которое заменит табели, будет отмечаться характеристика личных достижений учащихся и дана оценка активности ребенка, самостоятельной работы на уроке, сотрудничеству с другими учениками и тому подобное.
Таким образом учителя, которые будут преподавать учебные предметы в школе, начнут давать характеристику компетенциям ученика по четырехуровневой системе:
имеет значительные успехи;
демонстрирует заметный прогресс;
достигает результата с помощью учителя;
еще требует внимания и помощи в изучении того или иного предмета.
Первая часть свидетельства заполняется в октябре, как промежуточная. А вторая - в мае, как итоговая. Она содержит оценки предметных компетенций.
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В первом классе оценивание имеет описательный характер как уровня усердия и социального поведения, так и предметов и образовательного процесса в целом, но не результата.
Министерство образования и науки утвердило свидетельство достижений для учащихся 1-х классов.
Об этом говорится в приказе №924 от 20 августа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В свидетельстве достижений, которое заменит табели, будет отмечаться характеристика личных достижений учащихся и дана оценка активности ребенка, самостоятельной работы на уроке, сотрудничеству с другими учениками и тому подобное.
Таким образом учителя, которые будут преподавать учебные предметы в школе, начнут давать характеристику компетенциям ученика по четырехуровневой системе:
имеет значительные успехи;
демонстрирует заметный прогресс;
достигает результата с помощью учителя;
еще требует внимания и помощи в изучении того или иного предмета.
Первая часть свидетельства заполняется в октябре, как промежуточная. А вторая - в мае, как итоговая. Она содержит оценки предметных компетенций.
Читайте также: Три страны Шенгенской зоны введут паспортный контроль
В первом классе оценивание имеет описательный характер как уровня усердия и социального поведения, так и предметов и образовательного процесса в целом, но не результата.
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