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Раздел: Общество  
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В первых классах вместо табелей введут свидетельства

В первых классах вместо табелей введут свидетельстваПервая часть свидетельства заполняется в октябре.

Министерство образования и науки утвердило свидетельство достижений для учащихся 1-х классов.

Об этом говорится в приказе №924 от 20 августа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В свидетельстве достижений, которое заменит табели, будет отмечаться характеристика личных достижений учащихся и дана оценка активности ребенка, самостоятельной работы на уроке, сотрудничеству с другими учениками и тому подобное.

Таким образом учителя, которые будут преподавать учебные предметы в школе, начнут давать характеристику компетенциям ученика по четырехуровневой системе:

имеет значительные успехи;

демонстрирует заметный прогресс;

достигает результата с помощью учителя;

еще требует внимания и помощи в изучении того или иного предмета.

Первая часть свидетельства заполняется в октябре, как промежуточная. А вторая - в мае, как итоговая. Она содержит оценки предметных компетенций.

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В первом классе оценивание имеет описательный характер как уровня усердия и социального поведения, так и предметов и образовательного процесса в целом, но не результата.

В первых классах вместо табелей введут свидетельства
В первых классах вместо табелей введут свидетельства
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 Теги: первый класс, свидетельство, табель

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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