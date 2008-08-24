В первых классах вместо табелей введут свидетельства

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В августе в украинскую школу придет «новый» учитель и «новый» ученик – Минобразования меняет структуру школьного образования. Это, в частности, предусматривает «Концепция профильной школы», которую планируют утвердить в августе. Как утверждают ее разработчики, она существенно изменит структуру общего среднего образования,