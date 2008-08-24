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Раздел: Общество  
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В Кабмине назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

В Кабмине назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и ДонбассаКоличество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 708 человек.

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"По состоянию на 27 августа 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 518 283 переселенца из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 21 августа 2018 года было взято на учет 1 517 575 переселенцев из Донбасса и Крыма.

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11 июля Кабинет министров Украины на заседании принял меры по усилению социальной защиты и прав внутренних переселенцев. В частности, Кабмин принял постановление, чтобы урегулировать назначения ежемесячных выплат переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учета переселенцев и прохождения ими идентификации.
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 Теги: Кабмин, Крым, Донбасс, переселенцы

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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