Раздел: Общество
В Кабмине назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса
Количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 708 человек.
В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"По состоянию на 27 августа 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 518 283 переселенца из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 21 августа 2018 года было взято на учет 1 517 575 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Читайте также: Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
11 июля Кабинет министров Украины на заседании принял меры по усилению социальной защиты и прав внутренних переселенцев. В частности, Кабмин принял постановление, чтобы урегулировать назначения ежемесячных выплат переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учета переселенцев и прохождения ими идентификации.
В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"По состоянию на 27 августа 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 518 283 переселенца из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 21 августа 2018 года было взято на учет 1 517 575 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Читайте также: Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
11 июля Кабинет министров Украины на заседании принял меры по усилению социальной защиты и прав внутренних переселенцев. В частности, Кабмин принял постановление, чтобы урегулировать назначения ежемесячных выплат переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учета переселенцев и прохождения ими идентификации.
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