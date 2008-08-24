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Раздел: Общество  
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В Киеве на Печерской площади образовалась яма из-за прорыва трубы

В Киеве на Печерской площади образовалась яма из-за прорыва трубыПоток воды повредил асфальт.

В понедельник, 27 августа, в Киеве на Печерской площади в Киеве прорвало трубопровод с горячей водой, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

В результате поток воды залил всю площадь, включая припаркованный автомобиль, и повредил асфальт. На месте образовалась яма.

Очевидцы сообщают, что взорвалась труба с горячим водоснабжением.

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В Киеве на Печерской площади образовалась яма из-за прорыва трубы
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 Теги: Киев, яма

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Сегодня, 09:44 » Автор: Анна Мартынова
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