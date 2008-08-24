Раздел: Общество
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Киевлянам напомнили, как вести себя во время грозы.
Сегодня днем, 28 августа, в Киеве местами ожидается гроза и шквальный ветер, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения во время грозы:
На природе следует:
- спуститься в низину;
- отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
- отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
- снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
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Во время грозы нельзя:
- прятаться под очень высокими деревьями;
- сидеть на полянах;
- прятаться под скалами;
- идти в открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
- купаться.
Сегодня днем, 28 августа, в Киеве местами ожидается гроза и шквальный ветер, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения во время грозы:
На природе следует:
- спуститься в низину;
- отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
- отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
- снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Читайте также: В киевском метро спасатели провели учения
Во время грозы нельзя:
- прятаться под очень высокими деревьями;
- сидеть на полянах;
- прятаться под скалами;
- идти в открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
- купаться.
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