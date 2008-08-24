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Раздел: Общество  
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В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве объявлено штормовое предупреждениеКиевлянам напомнили, как вести себя во время грозы.

Сегодня днем, 28 августа, в Киеве местами ожидается гроза и шквальный ветер, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения во время грозы:

На природе следует:

- спуститься в низину;
- отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
- отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
- снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

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Во время грозы нельзя:

- прятаться под очень высокими деревьями;
- сидеть на полянах;
- прятаться под скалами;
- идти в открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
- купаться.
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 Теги: Киев, шторм

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Сегодня, 10:59 » Автор: Анна Мартынова
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