Раздел: Общество
На киевской Соломенке построят новую спортплощадку
Обустроят баскетбольную площадку.
Площадку для занятий баскетболом установят на ул. Соломенской, 33, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрея Андреева, данная площадка – проект общественного бюджета прошлого года, который набрал необходимое для реализации большинство голосов.
Работы по строительству площадки практически завершены: на поле осталось установить лавки, провести освещение и облагородить прилегающую территорию.
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Помимо баскетбола, также на этой площадке можно будет играть в теннис и волейбол.
Площадку для занятий баскетболом установят на ул. Соломенской, 33, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрея Андреева, данная площадка – проект общественного бюджета прошлого года, который набрал необходимое для реализации большинство голосов.
Работы по строительству площадки практически завершены: на поле осталось установить лавки, провести освещение и облагородить прилегающую территорию.
Читайте также: Киевлян приглашают на бесплатное медобследование
Помимо баскетбола, также на этой площадке можно будет играть в теннис и волейбол.
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