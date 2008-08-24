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Раздел: Общество  
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На киевской Соломенке построят новую спортплощадку

На киевской Соломенке построят новую спортплощадку Обустроят баскетбольную площадку.

Площадку для занятий баскетболом установят на ул. Соломенской, 33, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрея Андреева, данная площадка – проект общественного бюджета прошлого года, который набрал необходимое для реализации большинство голосов.

Работы по строительству площадки практически завершены: на поле осталось установить лавки, провести освещение и облагородить прилегающую территорию.

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Помимо баскетбола, также на этой площадке можно будет играть в теннис и волейбол.
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 Теги: Киев, Соломенка

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Сегодня, 12:41 » Автор: Анна Мартынова
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