Раздел: Общество
Украинцев осенью ждет лишь один дополнительный выходной
В Украине отметят День защитника Украины.
Осенью украинцев ждет только один государственный праздник – День защитника, поэтому расслабляться и особо настраиваться на отдых не стоит. Зато выходными в его честь будут три дня – с 13 по 15 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
День защитника в Украине отмечается 14 октября. В 2018 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной будет перенесен на понедельник, 15 октября. Таким образом, отдыхать украинцы будут три дня – с 13 по 15 октября.
Этот праздник в Украине заменил День защитника Отечества, который много лет отмечали 23 февраля. Дата была выбрана неспроста. 14 октября - праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который имел большое значение для воинов еще со времен казачества. Он традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА), а с 1999 года 14 октября отмечался День украинского казачества.
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В 2014 году президент Украины Петр Порошенко предложил отменить празднование 23-го февраля и почитать защитников Украины на Покрову. Инициативу поддержал Институт национальной памяти, и в 2014 году День защитника Украины впервые отметили 14 октября. А с 2015 года он определен государственным праздником и выходным.
Осенью украинцев ждет только один государственный праздник – День защитника, поэтому расслабляться и особо настраиваться на отдых не стоит. Зато выходными в его честь будут три дня – с 13 по 15 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
День защитника в Украине отмечается 14 октября. В 2018 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной будет перенесен на понедельник, 15 октября. Таким образом, отдыхать украинцы будут три дня – с 13 по 15 октября.
Этот праздник в Украине заменил День защитника Отечества, который много лет отмечали 23 февраля. Дата была выбрана неспроста. 14 октября - праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который имел большое значение для воинов еще со времен казачества. Он традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА), а с 1999 года 14 октября отмечался День украинского казачества.
Читайте также: На киевской Соломенке построят новую спортплощадку
В 2014 году президент Украины Петр Порошенко предложил отменить празднование 23-го февраля и почитать защитников Украины на Покрову. Инициативу поддержал Институт национальной памяти, и в 2014 году День защитника Украины впервые отметили 14 октября. А с 2015 года он определен государственным праздником и выходным.
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