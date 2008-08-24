» » Украинцев осенью ждет лишь один дополнительный выходной
Раздел: Общество  
0

Украинцев осенью ждет лишь один дополнительный выходной

Украинцев осенью ждет лишь один дополнительный выходнойВ Украине отметят День защитника Украины.

Осенью украинцев ждет только один государственный праздник – День защитника, поэтому расслабляться и особо настраиваться на отдых не стоит. Зато выходными в его честь будут три дня – с 13 по 15 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

День защитника в Украине отмечается 14 октября. В 2018 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной будет перенесен на понедельник, 15 октября. Таким образом, отдыхать украинцы будут три дня – с 13 по 15 октября.

Этот праздник в Украине заменил День защитника Отечества, который много лет отмечали 23 февраля. Дата была выбрана неспроста. 14 октября - праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который имел большое значение для воинов еще со времен казачества. Он традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА), а с 1999 года 14 октября отмечался День украинского казачества.

Читайте также: На киевской Соломенке построят новую спортплощадку

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко предложил отменить празднование 23-го февраля и почитать защитников Украины на Покрову. Инициативу поддержал Институт национальной памяти, и в 2014 году День защитника Украины впервые отметили 14 октября. А с 2015 года он определен государственным праздником и выходным.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: осень, выходной

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:30 » Автор: Анна Мартынова
     49
     0

Похожие новости по теме

Украинцы отмечают День защитника страны Украинцы отмечают День защитника страны

Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины.

Повезло: украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня Повезло: украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня

В Украине отмечают День защитника.

На этой неделе украинцев ожидает затяжной уикенд На этой неделе украинцев ожидает затяжной уикенд

Благодаря Дню защитника 14 октября украинцев уже на этой неделе ждет затяжной уикенд.

Украина отмечает День защитника отечества Украина отмечает День защитника отечества

В честь праздника сегодня в Украине государственный выходной.

Порошенко отменил 23 февраля и установил на 14 октября празднование Дня защитника Украины Порошенко отменил 23 февраля и установил на 14 октября празднование Дня защитника Украины

Президент Украины своим указом отменил День защитника Отечества, который ежегодно отмечали 23 февраля.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх