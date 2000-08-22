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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдет всеукраинский Олимпийский урок

В Киеве пройдет всеукраинский Олимпийский урокНачало праздника в 15:00.

В День знаний, 1 сентября, в Киеве на Оболонской набережной пройдет всеукраинский Олимпийский урок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Все желающие смогут попробовать сдать олимпийские экзамены на более чем 40 спортивных площадках, принять участие в олимпийском квесте, ближе познакомиться с будущими молодыми участниками юношеских Олимпийских игр-2018 и встретиться с олимпийскими чемпионами и призерами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что олимпийский урок с 2005 года проходит в разных городах Украины по инициативе президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.

По информации НОК, нынешний праздник будет посвящен III летним юношеским Олимпийским играм, которые в начале октября состоятся в Буэнос-Айресе.

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Место проведения: Оболонская набережная (пр. Героев Сталинграда, 10д) и прилегающая к ней акватория водного стадиона. Начало праздника в 15:00.
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 Теги: Киев, урок

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Сегодня, 16:00 » Автор: Анна Мартынова
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