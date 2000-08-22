Раздел: Общество
В Киеве пройдет всеукраинский Олимпийский урок
Начало праздника в 15:00.
В День знаний, 1 сентября, в Киеве на Оболонской набережной пройдет всеукраинский Олимпийский урок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Все желающие смогут попробовать сдать олимпийские экзамены на более чем 40 спортивных площадках, принять участие в олимпийском квесте, ближе познакомиться с будущими молодыми участниками юношеских Олимпийских игр-2018 и встретиться с олимпийскими чемпионами и призерами», - говорится в сообщении.
Отмечается, что олимпийский урок с 2005 года проходит в разных городах Украины по инициативе президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.
По информации НОК, нынешний праздник будет посвящен III летним юношеским Олимпийским играм, которые в начале октября состоятся в Буэнос-Айресе.
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Место проведения: Оболонская набережная (пр. Героев Сталинграда, 10д) и прилегающая к ней акватория водного стадиона. Начало праздника в 15:00.
В День знаний, 1 сентября, в Киеве на Оболонской набережной пройдет всеукраинский Олимпийский урок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Все желающие смогут попробовать сдать олимпийские экзамены на более чем 40 спортивных площадках, принять участие в олимпийском квесте, ближе познакомиться с будущими молодыми участниками юношеских Олимпийских игр-2018 и встретиться с олимпийскими чемпионами и призерами», - говорится в сообщении.
Отмечается, что олимпийский урок с 2005 года проходит в разных городах Украины по инициативе президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.
По информации НОК, нынешний праздник будет посвящен III летним юношеским Олимпийским играм, которые в начале октября состоятся в Буэнос-Айресе.
Читайте также: В Киеве на неделю ограничат движение по одной из улиц
Место проведения: Оболонская набережная (пр. Героев Сталинграда, 10д) и прилегающая к ней акватория водного стадиона. Начало праздника в 15:00.
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