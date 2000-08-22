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Раздел: Общество  
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В Соломенском районе Киева убрали стихийный рынок

В Соломенском районе Киева убрали стихийный рынокОн работал незаконно.

Столичная прокуратура вернула территориальной общине земельный участок по ул.Василенка, 2в площадью около 4000 кв.м и стоимостью почти 18 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Прокуратура установила, что частный предприниматель без правовых оснований использовал земельный участок, принадлежащий к коммунальной собственности, под размещение сооружений для торговли пищевыми продуктами и промышленными товарами.

Хозяйственный суд согласился с доводами прокурора и обязал предпринимателя вернуть ее, освободив от незаконных построек.

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Отмечается, что в настоящее время решение суда выполнено полно и фактически.
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 Теги: Киев, рынок

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Сегодня, 17:37 » Автор: Анна Мартынова
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