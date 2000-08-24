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Ореховый Спас: главные традиции и запреты праздника
Сегодня нужно думать только о хорошем.
29 августа на православном календаре - Ореховый Спас. С третьим Спасом связывали окончание жатвы. В этот день пекли хлеб из муки нового урожая, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Почему Спас так называют?
Свое имя праздник получил в честь Иисуса Христа-спасителя. Сегодняшняя дата совпадает с окончанием сбора урожая и началом сбора орехов, поэтому Спас Ореховый.
Еще одно название сегодняшней даты - Спас на полотне. По преданию, в этот день появилась первая нерукотворная икона Христа. Больной проказой царь Месопотамии отправил своего художника нарисовать икону Спасителя в надежде, что это поможет ему исцелиться. Из-за большой толпы иконописец не смог разглядеть Христа, чтобы сделать наброски, но тот сам вышел к нему, обтер лицо холстом, на котором проступил лик и передал его царю. Тот исцелился и повесил полотно (убрус) над воротами города Эдесса.
По легенде, святыня была похищена мусульманами, но ее удалось выкупить и вернуть. Так нерукотворная икона оказалась в Константинополе.
Что святят в церкви
Нашим предкам некогда было праздновать, поскольку в разгаре был сбор урожая. Утром они молились на службе в церкви, где святили орехи, хлеб, зерна. Также на третий Спас освящали колодцы, а вечером ходили в баню с ореховыми вениками. Запретов на работу не было. Единственное, что не приветствовалось в этот праздник - ссоры и пожелания зла. Считалось, что все плохое в многократном размере вернется тому, кто его задумал.
В этот день проходили ярмарки, на которых нужно было купить что-то полотняное или холщовое. Это считалось хорошей приметой, несущей благополучие.
Что приготовить
На Ореховый Спас закачивается успенский пост, поэтому ограничений на употребление мяса, птицы, яиц и молочных продуктов нет. Было принято печь хлеб и подавать блюда с орехами. Сегодня это могут быть пироги с начинкой, ореховое печенье, запеченные яблоки с медово-ореховой начинкой, всевозможные салаты.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Орехи - ценный продукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами, минералами и витаминами. При этом диетологи советуют есть не больше горсти орехов в день из-за их высокой питательности и алергенности.
29 августа на православном календаре - Ореховый Спас. С третьим Спасом связывали окончание жатвы. В этот день пекли хлеб из муки нового урожая, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Почему Спас так называют?
Свое имя праздник получил в честь Иисуса Христа-спасителя. Сегодняшняя дата совпадает с окончанием сбора урожая и началом сбора орехов, поэтому Спас Ореховый.
Еще одно название сегодняшней даты - Спас на полотне. По преданию, в этот день появилась первая нерукотворная икона Христа. Больной проказой царь Месопотамии отправил своего художника нарисовать икону Спасителя в надежде, что это поможет ему исцелиться. Из-за большой толпы иконописец не смог разглядеть Христа, чтобы сделать наброски, но тот сам вышел к нему, обтер лицо холстом, на котором проступил лик и передал его царю. Тот исцелился и повесил полотно (убрус) над воротами города Эдесса.
По легенде, святыня была похищена мусульманами, но ее удалось выкупить и вернуть. Так нерукотворная икона оказалась в Константинополе.
Что святят в церкви
Нашим предкам некогда было праздновать, поскольку в разгаре был сбор урожая. Утром они молились на службе в церкви, где святили орехи, хлеб, зерна. Также на третий Спас освящали колодцы, а вечером ходили в баню с ореховыми вениками. Запретов на работу не было. Единственное, что не приветствовалось в этот праздник - ссоры и пожелания зла. Считалось, что все плохое в многократном размере вернется тому, кто его задумал.
В этот день проходили ярмарки, на которых нужно было купить что-то полотняное или холщовое. Это считалось хорошей приметой, несущей благополучие.
Что приготовить
На Ореховый Спас закачивается успенский пост, поэтому ограничений на употребление мяса, птицы, яиц и молочных продуктов нет. Было принято печь хлеб и подавать блюда с орехами. Сегодня это могут быть пироги с начинкой, ореховое печенье, запеченные яблоки с медово-ореховой начинкой, всевозможные салаты.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Орехи - ценный продукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами, минералами и витаминами. При этом диетологи советуют есть не больше горсти орехов в день из-за их высокой питательности и алергенности.
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