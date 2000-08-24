» » Ореховый Спас: главные традиции и запреты праздника
Раздел: Общество  
0

Ореховый Спас: главные традиции и запреты праздника

Ореховый Спас: главные традиции и запреты праздникаСегодня нужно думать только о хорошем.

29 августа на православном календаре - Ореховый Спас. С третьим Спасом связывали окончание жатвы. В этот день пекли хлеб из муки нового урожая, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Почему Спас так называют?

Свое имя праздник получил в честь Иисуса Христа-спасителя. Сегодняшняя дата совпадает с окончанием сбора урожая и началом сбора орехов, поэтому Спас Ореховый.

Еще одно название сегодняшней даты - Спас на полотне. По преданию, в этот день появилась первая нерукотворная икона Христа. Больной проказой царь Месопотамии отправил своего художника нарисовать икону Спасителя в надежде, что это поможет ему исцелиться. Из-за большой толпы иконописец не смог разглядеть Христа, чтобы сделать наброски, но тот сам вышел к нему, обтер лицо холстом, на котором проступил лик и передал его царю. Тот исцелился и повесил полотно (убрус) над воротами города Эдесса.

По легенде, святыня была похищена мусульманами, но ее удалось выкупить и вернуть. Так нерукотворная икона оказалась в Константинополе.

Что святят в церкви

Нашим предкам некогда было праздновать, поскольку в разгаре был сбор урожая. Утром они молились на службе в церкви, где святили орехи, хлеб, зерна. Также на третий Спас освящали колодцы, а вечером ходили в баню с ореховыми вениками. Запретов на работу не было. Единственное, что не приветствовалось в этот праздник - ссоры и пожелания зла. Считалось, что все плохое в многократном размере вернется тому, кто его задумал.

В этот день проходили ярмарки, на которых нужно было купить что-то полотняное или холщовое. Это считалось хорошей приметой, несущей благополучие.

Что приготовить

На Ореховый Спас закачивается успенский пост, поэтому ограничений на употребление мяса, птицы, яиц и молочных продуктов нет. Было принято печь хлеб и подавать блюда с орехами. Сегодня это могут быть пироги с начинкой, ореховое печенье, запеченные яблоки с медово-ореховой начинкой, всевозможные салаты.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Орехи - ценный продукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами, минералами и витаминами. При этом диетологи советуют есть не больше горсти орехов в день из-за их высокой питательности и алергенности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ореховый Спас, традиции

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:42 » Автор: Анна Мартынова
     61
     0

Похожие новости по теме

Ореховый Спас: важные правила и верные приметы Ореховый Спас: важные правила и верные приметы

Все что необходимо знать об этом празднике.

Ореховый Спас: важные правила, приметы и традиции Ореховый Спас: важные правила, приметы и традиции

29 августа православные отмечают Третий Спас, известный, как ореховый.

Сегодня у православных праздник – Ореховый Спас Сегодня у православных праздник – Ореховый Спас

Православные христиане сегодня празднуют третий Спас.

Медовый Спас: приметы, обычаи, поверья Медовый Спас: приметы, обычаи, поверья

Сегодня православные отмечают первый, медовый Спас, который еще называют Спасом на воде или Маковеем.

Ореховый спас: приметы и традиции Ореховый спас: приметы и традиции

Сегодня, 29 августа, отмечают последний третий Спас, называется он - Ореховый. На календаре ещё лето, но Ореховый Спас считается предвестником осени, сегодняшний праздник полон примет и традиций, пришедших к нам из древних времён. Раньше, все обычаи выполнялись строго, поэтому люди могли надеяться на дальнейшее благополучие и

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх