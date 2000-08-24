Ореховый Спас: главные традиции и запреты праздника

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Сегодня православные отмечают первый, медовый Спас, который еще называют Спасом на воде или Маковеем.

Сегодня, 29 августа, отмечают последний третий Спас, называется он - Ореховый. На календаре ещё лето, но Ореховый Спас считается предвестником осени, сегодняшний праздник полон примет и традиций, пришедших к нам из древних времён. Раньше, все обычаи выполнялись строго, поэтому люди могли надеяться на дальнейшее благополучие и