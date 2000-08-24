Раздел: Общество
В Киеве из-за дождя затопило одну из улиц
Потопы стали в Киеве традицией.
Сегодня, 29 августа, из-за сильного дождя в Киеве затоплена улица Владимира Брожко (бывшая Кировоградская). На улице не работают ливневки, из-за чего машины буквально плывут по дороге, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
“По уже сложившейся традиции любой дождь в Киеве сопровождается потопом: в этот раз поплыла улица Кировоградская. Жертв и пострадавших нет, машины не утонули”, - сказано в сообщении.
Киевляне надеются, что вода скоро сойдет и не будет мешать автомобилистам.
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Отметим, что синоптики прогнозируют дождь и грозу на протяжении всего сегодняшнего дня.
Сегодня, 29 августа, из-за сильного дождя в Киеве затоплена улица Владимира Брожко (бывшая Кировоградская). На улице не работают ливневки, из-за чего машины буквально плывут по дороге, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
“По уже сложившейся традиции любой дождь в Киеве сопровождается потопом: в этот раз поплыла улица Кировоградская. Жертв и пострадавших нет, машины не утонули”, - сказано в сообщении.
Киевляне надеются, что вода скоро сойдет и не будет мешать автомобилистам.
Читайте также: В Киеве вандалы испортили еще один пункт велопроката
Отметим, что синоптики прогнозируют дождь и грозу на протяжении всего сегодняшнего дня.
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