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Раздел: Общество  
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В Киеве из-за дождя затопило одну из улиц

В Киеве из-за дождя затопило одну из улицПотопы стали в Киеве традицией.

Сегодня, 29 августа, из-за сильного дождя в Киеве затоплена улица Владимира Брожко (бывшая Кировоградская). На улице не работают ливневки, из-за чего машины буквально плывут по дороге, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

“По уже сложившейся традиции любой дождь в Киеве сопровождается потопом: в этот раз поплыла улица Кировоградская. Жертв и пострадавших нет, машины не утонули”, - сказано в сообщении.

Киевляне надеются, что вода скоро сойдет и не будет мешать автомобилистам.

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Отметим, что синоптики прогнозируют дождь и грозу на протяжении всего сегодняшнего дня.
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 Теги: Киев, потоп

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Сегодня, 12:23 » Автор: Анна Мартынова
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