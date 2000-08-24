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На Севастопольской площади Киева появилась необычная скульптура

На Севастопольской площади Киева появилась необычная скульптураИнсталляция украсила район.

В Соломенском районе появился новый арт-объект, напоминающий японский сад - в импровизированной беседке силуэты пары в кимоно. Неподалеку – красный чайник, передает Хроника.инфо со ссылкой на solomenka.org.ua.

Инсталляция расположена на клумбе, вокруг которой проходят автомобильные дороги. Поэтому любоваться скульптурой можно исключительно с расстояния.

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 Теги: Киев, скульптура

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Сегодня, 13:56 » Автор: Анна Мартынова
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