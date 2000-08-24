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Раздел: Общество  
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Годовщина Иловайска: под посольством РФ в Киеве проходит акция протеста

Годовщина Иловайска: под посольством РФ в Киеве проходит акция протестаФоторепортаж с места акции протеста.

Putin go to hell: Акция к годовщине Иловайска под посольством России в фотографиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на prportal.com.ua.

В Киеве под посольством России проходит акция протеста, приуроченная к годовщине Иловайской трагедии.

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Годовщина Иловайска: под посольством РФ в Киеве проходит акция протеста
Годовщина Иловайска: под посольством РФ в Киеве проходит акция протеста
Годовщина Иловайска: под посольством РФ в Киеве проходит акция протеста
Годовщина Иловайска: под посольством РФ в Киеве проходит акция протеста
Годовщина Иловайска: под посольством РФ в Киеве проходит акция протеста
Годовщина Иловайска: под посольством РФ в Киеве проходит акция протеста
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 Теги: Иловайск, посольство РФ

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Сегодня, 13:38 » Автор: Анна Мартынова
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