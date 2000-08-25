» » Киевлянам рассказали, чего ждать от Ukrainian Fashion Week
Раздел: Общество  
0

Киевлянам рассказали, чего ждать от Ukrainian Fashion Week

Киевлянам рассказали, чего ждать от Ukrainian Fashion WeekМодный праздник начнется 31 августа.

В столице Украины с 31 августа по 6 сентября пройдет самое главное модное событие - Ukrainian Fashion Week, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Модная индустрия входит в число наиболее динамично растущих в мире. 72 дизайнера, 50 шоу, 9 презентаций, 3 специальных проекта – 7 дней, демонстрирующих сверхмощную силу украинской моды», - говорится в сообщении.

Читайте также: [url=http://hronika.info/obwestvo/346438-na-sevastopolskoy-ploschadi-kieva-poyavilas-neobychnaya-skulptura.html]На Севастопольской площади Киева появилась необычная скульптура[/url]

Отмечается, что 1 сентября, в субботу, хедлайнерами шоу станут: европейский бренд Poustovit, философией которого всегда считаются женственность, платья, принты и уверенность; открытие прошлых сезонов - дизайнер Руслан Багинский, головные уборы которого носят все мировые модницы; фаворит известных певиц Рианны и Дуа Липы -линейка MARIANNA SENCHINA; и показ марки Frolov, всегда отличающийся прогрессивным взглядом и сексуальной провокацией.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, мода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:19 » Автор: Анна Мартынова
     193
     0

Похожие новости по теме

На Севастопольской площади Киева появилась необычная скульптура На Севастопольской площади Киева появилась необычная скульптура

Инсталляция украсила район.

В центре Киева появилась миниатюрная скульптура торта В центре Киева появилась миниатюрная скульптура торта

Всего установят 12 мини-скульптур

В Киеве появилась необычная скульптура В Киеве появилась необычная скульптура

Перечень пополнился еще одним оригинальным творением.

В одном из киевских музеев появилась необычная скульптура В одном из киевских музеев появилась необычная скульптура

Зеркальное яйцо создали для выставки современного искусства.

В Украине выпустили необычную почтовую марку В Украине выпустили необычную почтовую марку

Марка посвящена 20-летию Ukrainian Fashion Week.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх