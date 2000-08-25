Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, чего ждать от Ukrainian Fashion Week
Модный праздник начнется 31 августа.
В столице Украины с 31 августа по 6 сентября пройдет самое главное модное событие - Ukrainian Fashion Week, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Модная индустрия входит в число наиболее динамично растущих в мире. 72 дизайнера, 50 шоу, 9 презентаций, 3 специальных проекта – 7 дней, демонстрирующих сверхмощную силу украинской моды», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 1 сентября, в субботу, хедлайнерами шоу станут: европейский бренд Poustovit, философией которого всегда считаются женственность, платья, принты и уверенность; открытие прошлых сезонов - дизайнер Руслан Багинский, головные уборы которого носят все мировые модницы; фаворит известных певиц Рианны и Дуа Липы -линейка MARIANNA SENCHINA; и показ марки Frolov, всегда отличающийся прогрессивным взглядом и сексуальной провокацией.
В столице Украины с 31 августа по 6 сентября пройдет самое главное модное событие - Ukrainian Fashion Week, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Модная индустрия входит в число наиболее динамично растущих в мире. 72 дизайнера, 50 шоу, 9 презентаций, 3 специальных проекта – 7 дней, демонстрирующих сверхмощную силу украинской моды», - говорится в сообщении.
Читайте также: [url=http://hronika.info/obwestvo/346438-na-sevastopolskoy-ploschadi-kieva-poyavilas-neobychnaya-skulptura.html]На Севастопольской площади Киева появилась необычная скульптура[/url]
Отмечается, что 1 сентября, в субботу, хедлайнерами шоу станут: европейский бренд Poustovit, философией которого всегда считаются женственность, платья, принты и уверенность; открытие прошлых сезонов - дизайнер Руслан Багинский, головные уборы которого носят все мировые модницы; фаворит известных певиц Рианны и Дуа Липы -линейка MARIANNA SENCHINA; и показ марки Frolov, всегда отличающийся прогрессивным взглядом и сексуальной провокацией.
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