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Раздел: Общество  
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На Андреевском спуске появится необычная брусчатка

На Андреевском спуске появится необычная брусчаткаУстановят новые туристические пилоны и навигацию.

На Андреевском спуске уложат брусчатку с изображением столичных достопримечательностей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Таких камней будет 14. К изображениям добавят QR-коды, которые позволят узнать о локации больше. Камни останутся среди брусчатки спуска навсегда», - сообщил начальник Управления по вопросам туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

Отмечается, что специальную брусчатку, на которой будут изображены различные места города, столичные власти будут вмонтировать с компанией Vodafon. «Будем надеяться, что откроем их 8 сентября на день Андреевского спуска. Если нет, то это будет реализовано в течение сентября», - подчеркнул он.

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Тараненко сообщил, что в ближайший месяц в Киеве установят новые пилоны и навигацию, разработанную совместно с «Агентами изменений». Первая партия появится вдоль обновленного туристического маршрута у Пейзажной аллеи, возле лестницы на Воздвиженке и на Андреевском спуске.
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 Теги: Киев, Андреевский спуск

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Сегодня, 16:58 » Автор: Анна Мартынова
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