Раздел: Общество
На Андреевском спуске появится необычная брусчатка
Установят новые туристические пилоны и навигацию.
На Андреевском спуске уложат брусчатку с изображением столичных достопримечательностей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Таких камней будет 14. К изображениям добавят QR-коды, которые позволят узнать о локации больше. Камни останутся среди брусчатки спуска навсегда», - сообщил начальник Управления по вопросам туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.
Отмечается, что специальную брусчатку, на которой будут изображены различные места города, столичные власти будут вмонтировать с компанией Vodafon. «Будем надеяться, что откроем их 8 сентября на день Андреевского спуска. Если нет, то это будет реализовано в течение сентября», - подчеркнул он.
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Тараненко сообщил, что в ближайший месяц в Киеве установят новые пилоны и навигацию, разработанную совместно с «Агентами изменений». Первая партия появится вдоль обновленного туристического маршрута у Пейзажной аллеи, возле лестницы на Воздвиженке и на Андреевском спуске.
На Андреевском спуске уложат брусчатку с изображением столичных достопримечательностей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Таких камней будет 14. К изображениям добавят QR-коды, которые позволят узнать о локации больше. Камни останутся среди брусчатки спуска навсегда», - сообщил начальник Управления по вопросам туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.
Отмечается, что специальную брусчатку, на которой будут изображены различные места города, столичные власти будут вмонтировать с компанией Vodafon. «Будем надеяться, что откроем их 8 сентября на день Андреевского спуска. Если нет, то это будет реализовано в течение сентября», - подчеркнул он.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Тараненко сообщил, что в ближайший месяц в Киеве установят новые пилоны и навигацию, разработанную совместно с «Агентами изменений». Первая партия появится вдоль обновленного туристического маршрута у Пейзажной аллеи, возле лестницы на Воздвиженке и на Андреевском спуске.
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