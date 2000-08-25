Раздел: Общество
В Киеве изменят маршрут трамваи
Это связано с продолжением ремонта.
30 и 31 августа изменят свое движение трамваи № 28 и 33К. Это связано с продолжением ремонта трамвайных путей по улице Закревского.
Изменения запланированы с 00:01 до 05:30. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
На указанный период движение трамваев будет организовано такой схеме:
маршрут № 28: станция метро «Лесная » - бульвар Перова;
маршрут № 33К: улица Павла Усенко - бульвар Перова.
Читайте также: В Киеве трамваи поменяют маршрут
Напомним, ранее мы сообщали что на Южном мосту ограничили движение на месяц. Ограничение будет действовать до 1 сентября. Также в столице активно ремонтируют три «уставших» путепровода: на Вацлава Гавела, мост на Куреневке и мост на проспекте Палладина. Везде сейчас идут активные работы коммунальщиков. Также мы сообщали, что с 28 августа в Киеве частично ограничили движение на улице Михаила Бойчука.
30 и 31 августа изменят свое движение трамваи № 28 и 33К. Это связано с продолжением ремонта трамвайных путей по улице Закревского.
Изменения запланированы с 00:01 до 05:30. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
На указанный период движение трамваев будет организовано такой схеме:
маршрут № 28: станция метро «Лесная » - бульвар Перова;
маршрут № 33К: улица Павла Усенко - бульвар Перова.
Читайте также: В Киеве трамваи поменяют маршрут
Напомним, ранее мы сообщали что на Южном мосту ограничили движение на месяц. Ограничение будет действовать до 1 сентября. Также в столице активно ремонтируют три «уставших» путепровода: на Вацлава Гавела, мост на Куреневке и мост на проспекте Палладина. Везде сейчас идут активные работы коммунальщиков. Также мы сообщали, что с 28 августа в Киеве частично ограничили движение на улице Михаила Бойчука.
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