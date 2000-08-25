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Раздел: Общество  
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В Киеве изменят маршрут трамваи

В Киеве изменят маршрут трамваиЭто связано с продолжением ремонта.

30 и 31 августа изменят свое движение трамваи № 28 и 33К. Это связано с продолжением ремонта трамвайных путей по улице Закревского.

Изменения запланированы с 00:01 до 05:30. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

На указанный период движение трамваев будет организовано такой схеме:

маршрут № 28: станция метро «Лесная » - бульвар Перова;

маршрут № 33К: улица Павла Усенко - бульвар Перова.

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Напомним, ранее мы сообщали что на Южном мосту ограничили движение на месяц. Ограничение будет действовать до 1 сентября. Также в столице активно ремонтируют три «уставших» путепровода: на Вацлава Гавела, мост на Куреневке и мост на проспекте Палладина. Везде сейчас идут активные работы коммунальщиков. Также мы сообщали, что с 28 августа в Киеве частично ограничили движение на улице Михаила Бойчука.
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 Теги: Киев, трамваи

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Сегодня, 20:54 » Автор: Едгар Букмирза
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