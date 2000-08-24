Раздел: Общество
В центре Киева устроили пляски в день годовщины Иловайского котла
В сети высказались о "параллельных мирах" украинцев.
В центре Киева в среду, 29 августа, в день, когда отмечается годовщина Иловайского котла, на центральной улице столицы продолжали веселиться под музыку, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Боже, помоги это "развидеть"... На первом фото: Матвей на могиле своего отца, Максима Ляшука, который погиб во время выхода из Иловайска 29 августа", - журналист Макс Левин на своей странице в соцсети Facebook.
"На втором: танцы под туц-туц в центре Киева, в 1 км от стены памяти, сейчас, 29 августа, в день памяти по погибшим на войне", - рассказал журналист.
Он напомнил, сколько украинских воинов погибло в этот день в 2014 году.
"Четыре года назад в один день Украина потеряла только по официальной статистике 366 воинов. P.S. - Вы знаете, что сегодня день памяти погибших... - Ой, простите нам, мы не знали. У нас работа, понимаете, нам деньги нужно зарабатывать..." - передал Левин беседу с веселящимися.
"P.P.S. "В бубен" не поможет. Посмотрите сколько их там, это в голове..." – считает журналист.
"Мы уже более четырех лет живем в параллельных мирах..." - отметили в комментариях.
"Туц-туц" не знают войны. В чем их вина?" – спросила Ирина Алекс.
Читайте также: Руины Донецкого аэропорта с высоты птичьего полета
"В чем их вина? - в тупости", - ответила одна из пользователей сети.
В центре Киева в среду, 29 августа, в день, когда отмечается годовщина Иловайского котла, на центральной улице столицы продолжали веселиться под музыку, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Боже, помоги это "развидеть"... На первом фото: Матвей на могиле своего отца, Максима Ляшука, который погиб во время выхода из Иловайска 29 августа", - журналист Макс Левин на своей странице в соцсети Facebook.
"На втором: танцы под туц-туц в центре Киева, в 1 км от стены памяти, сейчас, 29 августа, в день памяти по погибшим на войне", - рассказал журналист.
Он напомнил, сколько украинских воинов погибло в этот день в 2014 году.
"Четыре года назад в один день Украина потеряла только по официальной статистике 366 воинов. P.S. - Вы знаете, что сегодня день памяти погибших... - Ой, простите нам, мы не знали. У нас работа, понимаете, нам деньги нужно зарабатывать..." - передал Левин беседу с веселящимися.
"P.P.S. "В бубен" не поможет. Посмотрите сколько их там, это в голове..." – считает журналист.
"Мы уже более четырех лет живем в параллельных мирах..." - отметили в комментариях.
"Туц-туц" не знают войны. В чем их вина?" – спросила Ирина Алекс.
Читайте также: Руины Донецкого аэропорта с высоты птичьего полета
"В чем их вина? - в тупости", - ответила одна из пользователей сети.
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