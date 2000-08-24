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Раздел: Общество  
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Киевские подростки устроили опасное развлечение ради селфи

Киевские подростки устроили опасное развлечение ради селфиДети залезли на опору линии электропередач.

Школьники залезли на опору ЛЭП, чтобы сделать экстремальное фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Очевидцы запечатлели, как двое подростков, пренебрегая мерами безопасности, забираются на опору линии электропередач, расположенную на Сырце.

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 Теги: Киев, селфи

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Сегодня, 11:27 » Автор: Анна Мартынова
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