Раздел: Общество
Киевские подростки устроили опасное развлечение ради селфи
Дети залезли на опору линии электропередач.
Школьники залезли на опору ЛЭП, чтобы сделать экстремальное фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Очевидцы запечатлели, как двое подростков, пренебрегая мерами безопасности, забираются на опору линии электропередач, расположенную на Сырце.
Читайте также: Киевляне смогут бесплатно посетить музеи
Школьники залезли на опору ЛЭП, чтобы сделать экстремальное фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Очевидцы запечатлели, как двое подростков, пренебрегая мерами безопасности, забираются на опору линии электропередач, расположенную на Сырце.
Читайте также: Киевляне смогут бесплатно посетить музеи
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