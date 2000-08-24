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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдет книжная выставка «Читай.UA»

В Киеве пройдет книжная выставка «Читай.UA»Можно купить книги по цене производителя

С 30 августа по 2 сентября в Украинском доме в Киеве будет проходить книжная выставка, посвященная Дню знаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Посетителей ждет разнообразие литературы, которую можно будет приобрести по цене производителя:

научная и публицистическая;
художественные книги для взрослых и детей;
учебная и справочная;
периодические и газетно-журнальные издания;
искусствоведческая и музыкальная;
подарочные и художественные альбомы.

Программа выставки предусматривает презентации школьной и учебной литературы, детских книг.

Кроме того, будет действовать «Литературный салон», где все желающие смогут пообщаться с популярными писателями и новичками украинской литературы. Здесь будут устраивать круглые столы, семинары, автограф-сессии, дискуссии, посвященные проблемам книгоиздательства в стране.

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Выставка будет работать с 11:00 до 20:00. Вход свободный.
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 Теги: Киев, выставка

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Сегодня, 13:06 » Автор: Анна Мартынова
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