Раздел: Общество
В Киеве пройдет книжная выставка «Читай.UA»
Можно купить книги по цене производителя
С 30 августа по 2 сентября в Украинском доме в Киеве будет проходить книжная выставка, посвященная Дню знаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Посетителей ждет разнообразие литературы, которую можно будет приобрести по цене производителя:
научная и публицистическая;
художественные книги для взрослых и детей;
учебная и справочная;
периодические и газетно-журнальные издания;
искусствоведческая и музыкальная;
подарочные и художественные альбомы.
Программа выставки предусматривает презентации школьной и учебной литературы, детских книг.
Кроме того, будет действовать «Литературный салон», где все желающие смогут пообщаться с популярными писателями и новичками украинской литературы. Здесь будут устраивать круглые столы, семинары, автограф-сессии, дискуссии, посвященные проблемам книгоиздательства в стране.
Читайте также: Киевские подростки устроили опасное развлечение ради селфи
Выставка будет работать с 11:00 до 20:00. Вход свободный.
С 30 августа по 2 сентября в Украинском доме в Киеве будет проходить книжная выставка, посвященная Дню знаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Посетителей ждет разнообразие литературы, которую можно будет приобрести по цене производителя:
научная и публицистическая;
художественные книги для взрослых и детей;
учебная и справочная;
периодические и газетно-журнальные издания;
искусствоведческая и музыкальная;
подарочные и художественные альбомы.
Программа выставки предусматривает презентации школьной и учебной литературы, детских книг.
Кроме того, будет действовать «Литературный салон», где все желающие смогут пообщаться с популярными писателями и новичками украинской литературы. Здесь будут устраивать круглые столы, семинары, автограф-сессии, дискуссии, посвященные проблемам книгоиздательства в стране.
Читайте также: Киевские подростки устроили опасное развлечение ради селфи
Выставка будет работать с 11:00 до 20:00. Вход свободный.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
223
0
Также советуем посмотреть
- Кризис «ДБР»: что произошло
- Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
- Последствия детонации мин на охваченных пожаром полях Донбасса
- На Донбассе прошли массовые задержания
- Разрыв договора о дружбе с РФ: своевременное решение
- Все в небо: каждый 50-й пассажир самолета нашел любовь на борту
- В Луганской области на кладбище обнаружили тайник с боеприпасами
- Американец прославился на весь мир, оригинально проучив сына
- Путин доигрался
- В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию
- С начала ООС на Донбассе задержали 39 боевиков
- В Украине можно быть коллаборационистом
- Отправившийся на прогулку домашний крокодил переполошил город
- Украина вновь отправит военных на учения НАТО
- Ризики торгів з Медведчуком посилюють ризики аграріїв
- Маск впадет в депрессию: россияне насмешили мир «автовертолетом»
- ВСУ могут получить от США противокорабельные ракеты, - эксперт
- Новый мем: Сеть повеселила собака с необычной мордочкой
- Интенсивность обстрелов на Донбассе снизилась
- Українці краще від американців знають ворога
- Потешные фотки собак, готовых на все ради еды
- Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
- МИД Франции не считает миротворцев на Донбассе необходимыми
- Странные детские игрушки, созданные взрослыми с «больной» фантазией
- Суд оставил Савченко под стражей
- Забавные питомцы, ставшие обладателями нелепых причесок
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
Оставьте свой комментарий