Раздел: Общество
Во Львове «С14» зажгли файеры перед зданием суда
Националисты штурмуют здание суда.
Сегодня, 30 августа, во Львове суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в нападении на полицейского, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
У здания суда собрались радикально настроенные люди, требующие освободить подозреваемого. Об этом сообщают националисты из "C14" на странице в Facebook.
"Суд по Марку "Майору" еще не начался, а тут уже горячо. Подтягивайтесь. "Майора" сегодня нужно вырвать на свободу. Соборная площадь, 7", - говорится в сообщении.
На фото видно, как с десяток спортивных парней в белых футболкой с надписью "Сич" штурмуют здание суда.
Напомним, что ночью 17 августа в центре Львова полицейские заметили двоих юношей, которые трафаретом наносили на стену дома надпись "Кто заказал Катю Гандзюк?". Когда полицейские пытались задержать юношей, один из них ударил полицейского ножом в грудь. После этого обоих - задержали.
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Позже оказалось, что нападавший на полицейского является членом праворадикальной группы "С14".
Сегодня, 30 августа, во Львове суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в нападении на полицейского, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
У здания суда собрались радикально настроенные люди, требующие освободить подозреваемого. Об этом сообщают националисты из "C14" на странице в Facebook.
"Суд по Марку "Майору" еще не начался, а тут уже горячо. Подтягивайтесь. "Майора" сегодня нужно вырвать на свободу. Соборная площадь, 7", - говорится в сообщении.
На фото видно, как с десяток спортивных парней в белых футболкой с надписью "Сич" штурмуют здание суда.
Напомним, что ночью 17 августа в центре Львова полицейские заметили двоих юношей, которые трафаретом наносили на стену дома надпись "Кто заказал Катю Гандзюк?". Когда полицейские пытались задержать юношей, один из них ударил полицейского ножом в грудь. После этого обоих - задержали.
Читайте также: У Кличко рассказали, сколько новых школ откроют к сентябрю
Позже оказалось, что нападавший на полицейского является членом праворадикальной группы "С14".
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