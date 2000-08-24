В Дарницком районе обещают обустроить новую набережную и два парка

Строительство ведется на территории микрорайонов.



В Дарницком районе Киева, в рамках строительства жилого массива "Патриотика на озерах", будет построена новая набережная и два парка, передает



Об этом в интервью заявил председатель правления АО АКБ "АРКАДА" Константин Паливода.



Отмечается, что строительство ведется на территории микрорайонов 1, 2, 2а жилого массива "Осокорки-Центральный".



"У нас очень большие планы на это. Сама территория такова, что она создает для этого очень хорошие условия. Поэтому там будет что-то очень похоже на то набережную, которая есть на Оболони, и на великолепный парк "Наталка". Но, думаю, мы сделаем еще лучше. У нас еще лучшие условия, у нас вдоль всех озер будет набережная, люди смогут гулять по ней", - сказал он.



Также Константин Паливода добавил, что строительство не затронет существующих пляжей.



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"Там, где пляжи - пляжи останутся. А еще будет два хороших парка, где будет проводиться много интересных мероприятий, где люди смогут и кофе выпить, и пообщаться, и с детьми погулять, и на велосипедах кататься. В качестве примера мы возьмем, пожалуй, парк "Наталка", который мне очень нравится, но мы планируем сделать что-то лучше ", - сказал председатель правления АО АКБ "АРКАДА". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Дарницком районе Киева, в рамках строительства жилого массива "Патриотика на озерах", будет построена новая набережная и два парка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Об этом в интервью заявил председатель правления АО АКБ "АРКАДА" Константин Паливода.Отмечается, что строительство ведется на территории микрорайонов 1, 2, 2а жилого массива "Осокорки-Центральный"."У нас очень большие планы на это. Сама территория такова, что она создает для этого очень хорошие условия. Поэтому там будет что-то очень похоже на то набережную, которая есть на Оболони, и на великолепный парк "Наталка". Но, думаю, мы сделаем еще лучше. У нас еще лучшие условия, у нас вдоль всех озер будет набережная, люди смогут гулять по ней", - сказал он.Также Константин Паливода добавил, что строительство не затронет существующих пляжей."Там, где пляжи - пляжи останутся. А еще будет два хороших парка, где будет проводиться много интересных мероприятий, где люди смогут и кофе выпить, и пообщаться, и с детьми погулять, и на велосипедах кататься. В качестве примера мы возьмем, пожалуй, парк "Наталка", который мне очень нравится, но мы планируем сделать что-то лучше ", - сказал председатель правления АО АКБ "АРКАДА".



