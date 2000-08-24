» » В Дарницком районе обещают обустроить новую набережную и два парка
Раздел: Общество  
0

В Дарницком районе обещают обустроить новую набережную и два парка

В Дарницком районе обещают обустроить новую набережную и два паркаСтроительство ведется на территории микрорайонов.

В Дарницком районе Киева, в рамках строительства жилого массива "Патриотика на озерах", будет построена новая набережная и два парка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом в интервью заявил председатель правления АО АКБ "АРКАДА" Константин Паливода.

Отмечается, что строительство ведется на территории микрорайонов 1, 2, 2а жилого массива "Осокорки-Центральный".

"У нас очень большие планы на это. Сама территория такова, что она создает для этого очень хорошие условия. Поэтому там будет что-то очень похоже на то набережную, которая есть на Оболони, и на великолепный парк "Наталка". Но, думаю, мы сделаем еще лучше. У нас еще лучшие условия, у нас вдоль всех озер будет набережная, люди смогут гулять по ней", - сказал он.

Также Константин Паливода добавил, что строительство не затронет существующих пляжей.

Читайте также: В Киеве жители четырех улиц остались без воды

"Там, где пляжи - пляжи останутся. А еще будет два хороших парка, где будет проводиться много интересных мероприятий, где люди смогут и кофе выпить, и пообщаться, и с детьми погулять, и на велосипедах кататься. В качестве примера мы возьмем, пожалуй, парк "Наталка", который мне очень нравится, но мы планируем сделать что-то лучше ", - сказал председатель правления АО АКБ "АРКАДА".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дарницкий район, парк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:30 » Автор: Анна Мартынова
     996
     0

Похожие новости по теме

В Киеве после ремонта открыли вторую очередь парка «Наталка» В Киеве после ремонта открыли вторую очередь парка «Наталка»

Отремонтировали почти 7 га.

В Киеве обещают отремонтировать десять парков В Киеве обещают отремонтировать десять парков

Планируют провести капитальный ремонт.

В Киеве обещают обустроить еще 16 скверов В Киеве обещают обустроить еще 16 скверов

Этим территориям присвоили статус скверов.

Столичный парк «Юность» и Оболонскую набережную полностью преобразят Столичный парк «Юность» и Оболонскую набережную полностью преобразят

Киевлянам представили проект реконструкции.

В Киеве открыли новый парк В Киеве открыли новый парк

Новый парк находится между Оболонской набережной и Московским мостом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх