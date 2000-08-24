Раздел: Общество
В Киеве ищут молодых людей, утопивших в реке прокатный велосипед
Они попали в объектив камеры.
В среду, 29 августа, группа молодых людей выбросила в Киеве в реку велосипед, взятый напрокат с одной из стоянок Nextbike, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Об этом рассказал у себя в Facebook представитель компании Алексей Кушка, опубликовав фото и видео со злоумышленниками.
На опубликованных кадрах зафиксирована компания, состоявшая из трех парней и девушки, которые сначала бросила велосипед со ступеней на набережной возле Почтовой площади, а потом утопили его в Днепре.
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На видео также видно, что случайные очевидцы пытались им помешать скрыться с места происшествия, однако, несмотря на это, вандалам удалось сбежать.
В среду, 29 августа, группа молодых людей выбросила в Киеве в реку велосипед, взятый напрокат с одной из стоянок Nextbike, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Об этом рассказал у себя в Facebook представитель компании Алексей Кушка, опубликовав фото и видео со злоумышленниками.
На опубликованных кадрах зафиксирована компания, состоявшая из трех парней и девушки, которые сначала бросила велосипед со ступеней на набережной возле Почтовой площади, а потом утопили его в Днепре.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
На видео также видно, что случайные очевидцы пытались им помешать скрыться с места происшествия, однако, несмотря на это, вандалам удалось сбежать.
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