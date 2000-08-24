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Раздел: Общество  
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В Киеве ищут молодых людей, утопивших в реке прокатный велосипед

В Киеве ищут молодых людей, утопивших в реке прокатный велосипедОни попали в объектив камеры.

В среду, 29 августа, группа молодых людей выбросила в Киеве в реку велосипед, взятый напрокат с одной из стоянок Nextbike, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Об этом рассказал у себя в Facebook представитель компании Алексей Кушка, опубликовав фото и видео со злоумышленниками.

На опубликованных кадрах зафиксирована компания, состоявшая из трех парней и девушки, которые сначала бросила велосипед со ступеней на набережной возле Почтовой площади, а потом утопили его в Днепре.

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На видео также видно, что случайные очевидцы пытались им помешать скрыться с места происшествия, однако, несмотря на это, вандалам удалось сбежать.
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 Теги: Киев, велосипед

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Сегодня, 16:30 » Автор: Анна Мартынова
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