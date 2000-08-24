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Раздел: Общество  
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В Украине стартуют крупные военные учения

В Украине стартуют крупные военные ученияОткрытие учений состоится в Международном центре миротворчества.

Вооруженные силы в понедельник, 3 сентября, начинают крупнейшие в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генерального штаба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По ее данным, открытие учений состоится в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старычи Яворивского района Львовской области.

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"Состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре Россия проведет крупнейшие за почти четыре десятка лет военные учения - "Восток-2018".
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 Теги: Украина, военные учения

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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