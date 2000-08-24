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Раздел: Общество  
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В Киеве карманники украли у сотрудника СБУ 10 тысяч гривен

В Киеве карманники украли у сотрудника СБУ 10 тысяч гривенКражу мужчина обнаружил в магазине.

От засилья карманных воров в столице страдают даже сотрудники контрразведывательных правоохранительных органов, которые обязаны бороться с преступлениями против государственности. Вчера в одном из столичных магазинов карманные "щипачи" обработали сотрудника СБУ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.

Как выяснилось "чекист" во время обеденного перерыва зашел в магазин "Территория минимальных цен" на улице Большая Васильковская в Киеве присмотреть что-то из одежды и уже в помещении магазина обнаружил что пропал кошелек со всеми банковскими карточками и деньгами - около 10 тысяч грн.

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Полиция по факту кражи завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины и пытается с помощью записей с камер видеонаблюдения вычислить вора-виртуоза,который по незнанию оперативно почистил карманы у сотрудника спецслужбы.
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 Теги: карманники, СБУ, кража

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Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
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