В Киеве карманники украли у сотрудника СБУ 10 тысяч гривен

Кражу мужчина обнаружил в магазине.



От засилья карманных воров в столице страдают даже сотрудники контрразведывательных правоохранительных органов, которые обязаны бороться с преступлениями против государственности. Вчера в одном из столичных магазинов карманные "щипачи" обработали сотрудника СБУ.



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Как выяснилось "чекист" во время обеденного перерыва зашел в магазин "Территория минимальных цен" на улице Большая Васильковская в Киеве присмотреть что-то из одежды и уже в помещении магазина обнаружил что пропал кошелек со всеми банковскими карточками и деньгами - около 10 тысяч грн.



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Полиция по факту кражи завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины и пытается с помощью записей с камер видеонаблюдения вычислить вора-виртуоза,который по незнанию оперативно почистил карманы у сотрудника спецслужбы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter От засилья карманных воров в столице страдают даже сотрудники контрразведывательных правоохранительных органов, которые обязаны бороться с преступлениями против государственности. Вчера в одном из столичных магазинов карманные "щипачи" обработали сотрудника СБУ.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana Как выяснилось "чекист" во время обеденного перерыва зашел в магазин "Территория минимальных цен" на улице Большая Васильковская в Киеве присмотреть что-то из одежды и уже в помещении магазина обнаружил что пропал кошелек со всеми банковскими карточками и деньгами - около 10 тысяч грн.Полиция по факту кражи завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины и пытается с помощью записей с камер видеонаблюдения вычислить вора-виртуоза,который по незнанию оперативно почистил карманы у сотрудника спецслужбы.



